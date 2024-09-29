桃園楊梅中興路全台「行人地獄」最高票！拓寬人行道遇強烈反彈

內政部為改善「行人地獄」問題，推出「全民參與街道改善平台」活動，結果由桃園市楊梅區中興路獲得第1名。（記者李容萍攝）

2024/09/29 23:49

〔記者李容萍／桃園報導〕內政部為改善「行人地獄」問題，推出「全民參與街道改善平台」活動，票選全台8處優先改善路段，改善經費由中央全額挹注；第1梯次民眾提案活動7月底結束，日前公布票選結果，共計2萬2064提案數，結果由桃園市楊梅區中興路獲得第1名、最高3357票。地方對此雖認同當地缺乏寬闊人行道，但也出現反彈聲浪。市府養護工程處表示，此路段改善工程目前仍在規劃階段，將在舉辦地方說明會做出決議，最快2025年5月動工。

桃市府交通局今日指出，楊梅區中興路鄰近埔心火車站，道路兩側都是商家，路肩常有車輛臨停採買的需求，該處又有瑞埔國小、治平高中，上下課時段行人非常多，往往被迫只能走在馬路上與車爭道造成危險，交通局樂見中央補助改善工程，提供更友善行人環境。

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國民黨立委涂權吉表示，楊梅區中興路屬於老舊道路，兩側樓房林立，且1樓都是店家，想要道路拓寬並不容易，當地光是治平高中就有4000多名學生，每天上下學時段通勤人車相當大，施作人行道保護行人安全議題討論多年，但店家多半持反對意見，也不同意取消路邊機車格畫設人行專用道，擔憂車輛無法臨停影響生意，且該路段騎樓也有住家停放車輛需求，相關意見仍需整合。

民進黨市議員鄭淑方也說，服務處近日收到逾200人陳情反對貿然畫設行人專用道，這項投票屬於全國性質，許多外地人並不清楚在地「路不大」的現況，加上中興路兩側機車停靠空間不足，在地店家反彈聲浪大，她認為畫設人行專用道的用意很好，但一定要有妥善配套措施，並顧及店家權益及臨停空間。

養工處預計將於埔心車站至楊梅1號社會住宅間，施作560公尺雙側人行道。2個方案包含實體人行道，在有進出需求處留斜坡及畫設機車停車格；以及綠鋪標線型人行道，同樣可在路肩處留停車區塊，將待地方說明會時凝聚地方共識並做出決議，相關工程最快2025年5月動工、2026年2月完工。

票選8處入榜優先改善道路，包括：桃園市楊梅區中興路、台中市南屯區向上路1段、新北淡水區學府路、台北市大安區安居街、新竹縣竹東鎮東寧路2段、宜蘭縣羅東鎮文林路、嘉義市東區蘭井街、新竹市香山區大庄路。

內政部為改善「行人地獄」問題，推出「全民參與街道改善平台」活動，結果由桃園市楊梅區中興路獲得第1名。（記者李容萍攝）

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