大溪武嶺橋科技執法「標線違規」拍最多 3個多月近3000件惹議

大溪武嶺橋頭西端的科技執法上路3個多月，引起民怨，質疑路口動線未做完整改善前形同罰單陷阱。（記者李容萍攝）

2024/09/18 23:22

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市警察局改善大溪區去年事故排名全區第1名武嶺橋西端易肇事路段，今年6月1日起在武嶺橋西端往崎頂方向建置「測速、闖紅燈及不依標誌、標線（由內側車道右轉介壽路）」3項科技執法，希望駕駛人遵守交通法規，降低事故發生機率。經統計截至前天共取締闖紅燈20件、超速110件（最高時79公里），不依標誌、標線（由內側車道右轉介壽路）2949件、日平均27件，引起地方熱議科技執法太嚴格、太會搶錢，荷包大失血。

通勤的吳先生表示，平日上班時段武嶺橋上常見右側車道一路長塞，內側車道卻寥寥無幾，而上蟠龍坡又是兩線車道，質疑是罰單陷阱；遊客陳小姐也說，這路口有陷阱，準備過科技執法的路口時，發現往三元一街的紅綠燈前已經停滿車輛，在停就會擋道，只好被迫變換車道結果就因不依標誌、標線指示行駛被開罰單。

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民進黨市議員陳治文表示，許多民眾陳情質疑武嶺橋科技執法有過當問題，現行交通動線的分道不便民，常常要往桃園塞車塞爆，然後內線的空空都沒有車，如果走內線過了路口後往桃園又要被開紅單，一到上下班或者假日，本來就夠塞了，現在這樣更塞，根本擾民；她之前辦理會勘建議路口動線未改善前，不是光是1台科技執法就能解決！

對此，市警局交通大隊大隊長李維振表示，科技執法後，該路段事故逐步下降，這期間發生A2（受傷）交通事故6件、A3（財物損失）交通事故11件，較去年同期減少各降低25％和8,3％，顯見科技執法逐漸展現成效；為提升武嶺橋道路服務水準，警方在往瑞安路一段、三元一街假日管制期間，車輛僅能向崎頂上坡行駛，將適時暫停科技執法，避免爭議。

公路局復興工務段長洪一民則說，武嶺橋西端現有車道標線設置，是經會勘和審慎評估後設置，警方為降低事故發生於該路口設置科技執法，工務段表示尊重，針對路口改善會配合相關單位需求作適時滾動檢討。

依道路交通管理處罰條例第48條規定，汽車駕駛人在多車道右轉彎，不先駛入外側車道，處600元以上1800元以下罰鍰。希望駕駛人遵守交通秩序，以維護自己及他人的行車安全。

大溪武嶺橋頭西端多功能科技執法6月1日起啟用，經警方統計，以不依標誌、標線指示行駛的違規情形最多。（桃園市警局提供）

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