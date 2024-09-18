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    首頁　>　桃園市

    桃市蘆竹濱海里智海一街周邊易淹水 環保局將盡速清疏水溝

    桃園市議員錢龍（左2）會勘智海一街周邊淹水問題。（圖由錢龍提供）

    桃園市議員錢龍（左2）會勘智海一街周邊淹水問題。（圖由錢龍提供）

    2024/09/18 13:18

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕蘆竹區濱海里智海一街、智海二街周邊地勢低窪，居民長期忍受排水不良困擾，桃園市議員錢龍接獲陳情，17日邀桃園市政府相關單位前往會勘，將先由環保局完成清疏作業，後續再由蘆竹區公所接手辦理周邊的整體排水系統改善。

    蘆竹區濱海里鄰海，其中距離海岸線最近的智海一街、智海二街周邊，長年以來每逢大雨就可能淹水，錢龍說，周邊雖都設置排水系統，但效果不佳，甚至曾重新施作過的水溝，也在過一段時間後，就會堵塞，追查原因多是暗管被淤積的泥土與石塊堵塞，致水路不通，才會反覆淹水，引發民怨。

    錢龍與濱海里長林錦昌17日邀來市府相關單位會勘後，決議由環保局先負責清除暗管的淤積，確保短期內的淹水問題；後續則將由蘆竹區公所調出周邊排水溝資料，全面清查暗管堵塞或暗管崩塌的水溝，一併辦理排水系統改善。

    環保局環境管理處長張書豪補充，道路側溝清淤作業目前由各區中隊自行清溝、委外清溝的方式雙軌辦理，今年到8月底止，已清疏937公里、淤泥1279方公尺；針對智海一街、智海二街周邊的清疏作業，將與里長前往現場確認範圍後，盡速執行作業。

    環保局將進行智海一街周邊水溝暗管的清疏作業。（圖由錢隆提供）

    環保局將進行智海一街周邊水溝暗管的清疏作業。（圖由錢隆提供）

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