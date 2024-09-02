「黛兒公主」可愛又療癒 插畫家林嘉卿透過繪畫走出憂谷

藝人溫翠蘋（左）讚揚林嘉卿（中）的畫作可愛又療癒。（記者李容萍攝）

2024/09/02 10:54

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市插畫家林嘉卿，為了掙脫憂鬱症，努力畫畫，每天一張畫、一個微笑，透過畫畫，終於走出生命的陰霾，並成為一名插畫家。「嘉卿的畫作及黛兒公主周邊文創商品」即日起至9月3日，在中壢NOVA資訊廣場1樓中庭展出。

插畫家林嘉卿原本是家庭主婦，閒暇之餘，努力自學她最愛的畫畫。但人生總有風雨，她在失婚時罹患憂鬱症，一個單親媽媽要帶著3個孩子，當時身心煎熬，為了掙脫憂鬱症，她努力畫畫，不停的告訴自己，每天一張畫，每天一個微笑，希望讓自己走出生命的陰霾。

透過系列可愛又療癒的「百變黛兒公主」奇思妙想世界，林嘉卿不但自我療癒她多年的憂鬱症，也學會對憂傷和不完美釋懷，並透過繪畫，越過生命的低谷，在困境中保持樂觀和希望。也是她的學生的藝人溫翠蘋及其他學生，鼓勵她將「黛兒公主」神奇的療癒能量傳遞出去，每天和黛兒公主一起微笑，療癒生活中的酸甜苦辣，讓每一顆心都感受到溫暖與愛的力量。

溫翠蘋也至畫展現場擔任一日店長表示，自己和林嘉卿奇妙的緣份，10幾年前就認識也成了她的學生，如今和其她學生催生老師的周邊文創商品，希望藉著古怪精靈的黛兒公主，讓大家每天都很開心，可以療癒日常生活中的不順利，多一點微笑。

策展人之一也是林嘉卿的學生邱玉雪表示，開畫展、開發成文創商品，希望幫助療傷更多人，讓看畫的人轉換心情，走出人生低谷、每天開心。

藝人溫翠蘋（中）擔任畫展一日店長。（記者李容萍攝）

藝人溫翠蘋（右）擔任畫展一日店長。（記者李容萍攝）

林嘉卿「黛兒公主」系列畫作可愛又療癒。（記者李容萍攝）

林嘉卿（左）和溫翠蘋（中）因為畫作結下師生之緣。（記者李容萍攝）

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