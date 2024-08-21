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首頁　>　桃園市

東眼山森林食堂重新開幕！可訂購餐盒野餐 還新增下午茶

嶄新的「東眼山森林食堂」重新開幕，餐廳以溫暖的木質色系為主調，搭配大面積的落地窗。（記者李容萍攝）

嶄新的「東眼山森林食堂」重新開幕，餐廳以溫暖的木質色系為主調，搭配大面積的落地窗。（記者李容萍攝）

2024/08/21 23:21

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市復興區東眼山國家森林遊樂區內的「東眼山森林食堂」整修後重新開幕，即日起提供簡餐、客製化餐盒，還增加下午茶，餐飲服務全面升級。

東眼山國家森林遊樂區坐落於桃園復興區，距離大溪約1小時車程，園內主要以柳杉和杉木人造林，適合親子同行，過去曾是林業伐木林班，留下了許多林業遺跡，如集材機、索道、台車等，隱身在知性步道旁，是北台灣知名森林浴景點。

林業及自然保育署新竹分署副分署長劉忠憲指出，因應遊客需求，園區內原東眼山餐廳7月1日暫停營業整修，原訂9月底前完工，如今提前完成，嶄新的「東眼山森林食堂」重新開幕，餐廳以溫暖的木質色系為主調，搭配大面積的落地窗，遊客可在此一面用餐，一面能欣賞外頭的綠意盎然。

劉忠憲說，東眼山森林食堂平假日提供特餐、簡餐、定食，遊客也能訂購客製化餐盒， 可依個人喜好選擇主食、配菜、飲品，打造專屬的美味餐盒，適合外帶到園區林下野餐。餐廳也提供豐富飲品，有嚴選咖啡豆沖煮的香濃咖啡以及特製冰沙，同時增加下午茶服務項目，提供港式點心、炸物等，搭配一杯香醇的茶飲，讓登山客健行後迅速恢復體力。如有團體用餐需求，東眼山森林食堂也提供桌菜服務。

東眼山森林食堂重新開幕。（記者李容萍攝）

東眼山森林食堂重新開幕。（記者李容萍攝）

重新開幕的東眼山森林食堂增下午茶餐飲服務全面升級。（記者李容萍攝）

重新開幕的東眼山森林食堂增下午茶餐飲服務全面升級。（記者李容萍攝）

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