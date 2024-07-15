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打開五感！ 桃市東眼山「癒見森林：森活療癒力」報名開跑

「癒見森林：森活療癒力」系列活動之「森命樂章」。（東眼山自然教育中心提供）

「癒見森林：森活療癒力」系列活動之「森命樂章」。（東眼山自然教育中心提供）

2024/07/15 22:43

〔記者李容萍／桃園報導〕繁忙生活的你有多久沒有和自己相處了？是否該緩緩步伐走入森林與自己對話，用自然的力量療癒身心。農業部林業及自然保育署新竹分署東眼山自然教育中心將於8月31日起的7個週末，辦理「癒見森林：森活療癒力」系列活動，內容包括生態、手作、瑜珈、部落飲食等項目。即日起開放報名，民眾可依個人的興趣選擇喜歡的活動上「台灣山林悠遊網」報名。

新竹分署表示，「癒見森林：森活療癒力」系列活動共有7個主題項目，由8月31日的青蛙王子的約會接開序幕，感受可愛夜間生物的驚奇感，若想在山上住一晚，還有過夜型的選擇；「森命樂章」與「森林裡的瑜珈課」帶領民眾在森林裡做瑜伽、伸展，享受自然和自我對話來放鬆身心；「林下原食」帶您品嘗泰雅獵人常備便當，好好品嘗傳統的美味，還有桂竹DIY活動，感受部落文化魅力；「森林木工坊」則與民眾分享在地的樹木、生活中的木材，並製作具有溫度的木製湯匙。

東眼山自然教育中心位於桃園市復興區，此次系列活動適合親子、三五好友、想紓壓的上班族和對瑜珈、伸展有興趣的民眾參與。如有疑問可撥打（03）382-1533洽詢。

「癒見森林：森活療癒力」系列活動之「森林裡的瑜珈課」。（東眼山自然教育中心提供）

「癒見森林：森活療癒力」系列活動之「森林裡的瑜珈課」。（東眼山自然教育中心提供）

「癒見森林：森活療癒力」系列活動之「林下原食」親子動手做竹杯。（東眼山自然教育中心提供）

「癒見森林：森活療癒力」系列活動之「林下原食」親子動手做竹杯。（東眼山自然教育中心提供）

「癒見森林：森活療癒力」系列活動之「森林木工坊」木製餐具完成品。（東眼山自然教育中心提供）

「癒見森林：森活療癒力」系列活動之「森林木工坊」木製餐具完成品。（東眼山自然教育中心提供）

「癒見森林：森活療癒力」系列活動之「青蛙王子的約會」夜間導覽觀察。（東眼山自然教育中心提供）

「癒見森林：森活療癒力」系列活動之「青蛙王子的約會」夜間導覽觀察。（東眼山自然教育中心提供）

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