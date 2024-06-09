刺激！桃園市長盃龍舟賽秒爭龍王 水上高樁獅爭霸有看頭

桃園市議會隊以2分19秒41險勝市府隊2分24秒29，成功雪恥。（記者李容萍攝）

2024/06/09 18:10

〔記者李容萍／桃園報導〕今年端午連假共3天，桃園市有百年歷史的「龍潭歸鄉文化節」系列活動在龍潭大池登場，今（9）日辦理「桃園市市長盃龍舟賽」開幕式，共分9組別吸引137隊報名，爭奪總獎金183萬元，各隊伍誓言奪得「龍王」寶座爭取最高榮譽；也是全國唯一的水上高樁獅王爭霸賽今起一連比兩天，邀請8支國內優秀競賽隊伍同台競技，晚上還有花火之夜。由市府觀光旅遊局建置的「桃園觀光景區舒適度燈號」，龍潭大池是27個景點中唯一連假兩天都呈現景區擁擠的紅燈提醒，大池從早到晚擠滿人潮。

桃園市長張善政出席開幕式表示，龍潭歸鄉文化節與市長盃龍舟賽，從8日到10日一連3天熱鬧舉辦，今年比賽精彩可期，除有137組隊伍參與龍舟賽事，市府安排戶外水上高樁獅爭霸賽、Hakka粽夏音樂饗宴及花火之夜等系列活動，歡迎市民前來龍潭驗賞龍舟、看表演，體驗桃園最熱鬧的端午活動。

張善政說，市長盃龍舟賽將於端午連假期間分別辦理預賽、複賽及決賽，其中今日壓軸賽事由副市長王明鉅領軍的市府隊，與桃園市議會國民黨團總召徐玉樹率議員組隊參加示範賽，比賽結果由議會隊以2分19秒41險勝市府隊2分24秒29，成功雪恥；而來自各機關、學校、里別、企業團體等隊伍比賽也一展身手角逐高額獎金，大池擠滿觀戰人潮，一起HIGH為參賽選手吶喊加油。

龍潭區長黃世琪表示，龍潭埤塘龍舟賽源自1915年起，早年耆老及地方人士發起在埤塘舉辦龍舟競賽，至今埤塘龍舟賽已有109年傳統，堪稱全國歷史最悠久的埤塘龍舟賽，最大特色就是參加選手會採用跪姿划船，象徵最高榮譽—龍王賽冠軍獎金有16萬元，里別組總冠軍有14萬元獎金。

而大池另一端的水上高樁獅表演，水獅表演武者随著擊鼓在樁間穿梭跳，立水中的梅花樁高120到230公分不等，因為樁距從70公分至180公分不等，舞獅時要有豐富的喜、怒、驚、樂、醉、醒等神態，身體的抬、拉、跳等動作片刻不得馬虎，讓在岸上圍觀民眾是隨著水獅驚險表演，尖叫聲四起。

系列活動還有Hakka粽夏音樂饗宴，邀請知名藝人許富凱、李明德、彤溫岑、小鐘、黑暗精靈、葉鈺渟，晚上8點的花火之夜，以無人機結合煙火在空中排列桐花、端午、粽子、龍舟、好事龍綜來、longtan、花火等圖案，令全場驚艷不已。

桃園市市長龍舟賽示範賽，市議會國民黨團組隊對抗市府局處隊。（記者李容萍攝）

龍潭高中隊今年適逢建校100週年，參加桃園市市長盃龍舟賽拚戰十足。（記者李容萍攝）

桃市「龍潭歸郷文化節」安排水上高樁獅王爭霸賽，參賽隊伍披著獅袍踩在梅花樁上奔跑、跳躍，過程驚險又刺激。（記者李容萍攝）

桃市「龍潭歸郷文化節」安排水上高樁獅王爭霸賽，參賽隊伍披著獅袍踩在梅花樁上奔跑、跳躍，過程驚險又刺激。（記者李容萍攝）

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