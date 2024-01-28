中壢吃尾牙遭撞釀3死1傷 地方盼路口設左轉專用道

桃園市中壢區高鐵南路五段與福達路一段路口3死1傷車禍後，地方盼設開設左轉專用道。（記者李容萍攝）

2024/01/28 23:17

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區高鐵南路五段與福達路一段路口，昨（27日）發生紅色轎車左轉遭對向直行砂石車撞擊釀3死1傷的車禍，引起地方議論，居民心有餘悸表示，常常看到該路口發生車禍，強烈要求福達路一段和高鐵南路交接需要左轉燈。對此，桃園市政府交通局今（28日）表示，考量路權屬交通部公路局權屬，該局於前年2月及去年8月皆有辦理現勘請公路局評估開設左轉燈須配合設置左轉車道的建議，雖被公路局打回票，今年會努力再爭取，以利市府開啟左轉號誌運作。

桃園市議員彭俊豪轉述居民意見表示，高鐵南路五段與福達路一段路口因為沒有左轉線，每次用路人停等左轉差點都被後車追撞，居民每天載小孩出門都戰戰兢兢，之前里長有幫忙爭取，但是公路局現勘說車流量不大無法裝左轉紅綠燈，住當地路段的人都會停在那裡等綠燈才直行，還有大家看到該路段有不能左轉的標誌，那是從青埔過來的方向，出車禍的那部車是從過嶺方向駛過來的；但是，外地人認為左轉沒毛病，可能不會停下來看車就直接出去，就有可能釀禍，因為該路口已經發生車禍很多次了，他將督促行政機關改善這個路口的問題。

市府交通局交通工程科長曾啟倫說明，公路局在這2年的2次會勘，均以考量左轉量未達15％的規定無法設置左轉專用道，且該處快車道為兩車道，若設置左轉專用道僅剩一車道可直行，將造成該路段直行車流回堵，故未同意設置左轉專用道；交通局為避免類似車禍憾事再次發生，將再次向交通部公路局建議評估增設左轉專用車道以利開啟紅燈左轉；抑或短期評估該路口快車道實施禁左措施。

在3死1傷車禍發生後，公路局北區養護工程分局中壢工務段長陳群仁表示，今天將赴現地了解交通標誌標線號誌狀況，並儘速邀集市府交通局、警察局交通大隊及區公所會勘，再依當地交通需求審視該路口交通設施調整方案，提供用路人安全通行，避免憾事發生。

桃園市中壢區高鐵南路五段與福達路一段路口3死1傷車禍後，地方盼設開設左轉專用道。（記者李容萍攝）

桃園市中壢區高鐵南路五段與福達路一段路，27日發生紅色轎車左轉遭對向直行砂石車撞擊釀3死1傷的車禍。（資料照，警方提供）

桃園市中壢區高鐵南路五段與福達路一段路，27日發生紅色轎車左轉遭對向直行砂石車撞擊釀3死1傷的車禍。（資料照，警方提供）

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