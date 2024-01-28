好「補」！桃園補教募得22萬送暖 助3機構兒童過好年

桃園市補教事業及兒童課後照顧服務協會愛心關懷，捐款捐贈白米關懷樂活育幼院院童溫馨過年。（吳正吉提供）

2024/01/28 22:31

〔記者李容萍／桃園報導〕龍年農曆春節將至，桃園市補習教育事業協會、桃園市兒童課後照顧服務協會颱辦幸福暖冬愛心關懷活動，身兼2協會理事長吳正吉今（28日）上午表示，年關前，號召近百家補習、課後照顧業者響應募款，總共募得22萬3500元，全數捐助平鎮樂活育幼院、楊梅藍迪兒童之家及龍潭幸福基金會，關懷家暴、家庭失依孩子及中重度智能障礙憨兒溫馨過年，讓孩子感受社會的溫暖。

吳正吉表示，這項「扶老攜幼．幸福過暖冬」愛心關懷活動，由桃園市補習教育事業協會、桃園市兒童課後照顧服務協會每年歲末募款辦理，今年辦理第5年，今年總共全市上百家補習班與課後照顧班會員加入愛心捐款行列，甚至多位家長主動加入募款，一起關懷幫助桃園育幼、教養院照護的兒童、青少年和中、重度智能障礙憨兒溫馨度過春節。

吳正吉這兩天帶領2協會理監事及補教業班主任多人，分別至平鎮樂活育幼院、楊梅藍迪兒童之家及龍潭幸福基金會，捐款捐贈各1000斤白米，關心接受照護的兒童、青少年及中、重度障礙的憨兒，受到3個育幼、教養院感謝，協會未來將規畫第2階段其他社福機構愛心捐贈，傳遞社會正能量。

吳正吉表示，基於「取之於社會、用之於社會」的教育理念，2協會業者每年與教育局合辦免費弱勢家庭育苗專案，除免費提供經濟弱勢家庭小孩補習資源，歲末發起愛心關懷募款活動，希望集合桃園補教界業者力量，幫助學童完成平等受教權機會，也將這分溫暖延伸至其他有需要幫助的銀髮社福機構，將星星之源拋引玉，傳達社會共襄盛舉。

桃園市補教事業及兒童課後照顧服務協會愛心關懷，捐款捐贈白米關懷幸福基金會院生溫馨過年。（吳正吉提供）

桃園市補教事業及兒童課後照顧服務協會愛心關懷，捐款捐贈白米關懷幸福基金會院生溫馨過年。（吳正吉提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法