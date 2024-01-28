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桃園復興柑橘寒害未達救助標準 公所、農會爭設加工廠減損失

這波強烈寒流造成桃園市復興區柑橘寒害約3公頃，其中以桶柑影響較大。（復興區農會提供）

這波強烈寒流造成桃園市復興區柑橘寒害約3公頃，其中以桶柑影響較大。（復興區農會提供）

2024/01/28 21:56

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市復興區進入桶柑（春節年柑）的柑橘產期，受到近日最強寒流來襲，幸好降雪時間短、且連日保持低溫（未馬上出太陽升高溫），柑橘寒害災損面積粗估約3公頃，砂糖柑大都提早搶收，未受下雪寒害，桶柑影響較大，復興區長蘇佐璽、復興區農會總幹事高理忠認為，通報柑橘受損為華陵里光華部落果農，雖未達救助標準，將爭取中央及市府補助建置加工廠，未雨綢繆協助受災水果製成加工品，減少農損。

高理忠表示，復興區柑橘種植面積約30公頃，大多以砂糖橘、桶柑為主，這波強烈寒流來襲，復興區後山地區低溫、下雪，部分高山蔬果寒害受災，復興區農會表示，其中砂糖橘進入採收，農民搶收多達6、7成多影響有限，高麗菜、結球白菜、芥菜面積不大，寒害不明顯，不過春節桶柑面臨最後成長期，搶收較少，可能受寒害造成遲發性災損仍待後續追蹤統計。

蘇佐璽則說，復興區柑橘種植以砂糖橘、桶柑為主，這波寒流砂糖橘先採收，桶柑較慢，桶柑果樹在低溫1度還撐得住，下雪未覆蓋果樹，成長果實最怕持續降雨，霜害積在桶柑果實底部易凍傷，這次通報寒害農作物受損的是華陵里光華部落果園，經與農糧署人員勘查，未達農作物災損救助標準。

考量農作物果樹寒害屬於遲發性災損，呼籲復興區農民仍應留意追蹤和及時通報災損，接著進入桶柑採收期，蘇佐璽強調，復興區目前還沒有水果加工製造廠，果農也沒有加工設備和相關技術，為此公所將爭取中央、市府支持經費，計畫在復興蓋一座農產加工廠，未來提升農作物附加價值。

另外，復興區公所將推廣復興柑橘及咖啡活動，趁著咖啡和柑橘採收，希望協助農民銷售柑橘、咖啡等作物，減少損失。

這波強烈寒流造成桃園市復興區柑橘寒害約3公頃，其中以桶柑影響較大。（復興區農會提供）

這波強烈寒流造成桃園市復興區柑橘寒害約3公頃，其中以桶柑影響較大。（復興區農會提供）

這波強烈寒流造成桃園市復興區柑橘寒害約3公頃，其中以桶柑影響較大。（復興區農會提供）

這波強烈寒流造成桃園市復興區柑橘寒害約3公頃，其中以桶柑影響較大。（復興區農會提供）

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