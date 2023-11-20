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北部埤塘缺水 桃園「千塘之鄉」陷琵琶鼠魚生態浩劫

桃園市埤塘琵琶鼠魚數量日益增加，桃園市農業局持續輔導、推動琵琶鼠魚清除作業。（桃園市農業局提供）

桃園市埤塘琵琶鼠魚數量日益增加，桃園市農業局持續輔導、推動琵琶鼠魚清除作業。（桃園市農業局提供）

2023/11/20 13:32

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市有「千塘之鄉」美名，不過，近年因北部水資源短缺不放水，無法清池，琵琶鼠魚大肆繁殖、數量暴增；桃園市議員李家興今質詢表示，近日有單口埤塘撈出逾萬斤，要求桃園市農業局與包括農業部、農田水利署等相關單位研擬因應對策，趁水情趨緩趕緊清池處理：農業局長陳冠義表示，已協調農水署在既有運作下配合控制水位清除，10月間已完成2口埤塘清除，最有效的方式還是放水清池。

琵琶鼠魚屬外來種，學名翼甲鯰、俗稱「垃圾魚」，農業局表示，琵琶魚為底棲性魚種，也是強勢型淡水湖泊外來種，近年因北部水資源短缺，限制埤塘水放流清池，桃園埤塘約有2、3年未放水，水位高無法經常辦理清池，加上琵琶鼠魚繁殖力強，導致數量日益增加。

陳冠義表示，琵琶鼠建議清除方法，包括人為移除（網具捕撈）、溫度誘導、生物防治及化學防治，以桃園市埤塘地理情形，人為移除較可行，也是現行採用的作法，只是必須配合調低水位才能作業，目前已協調農田水利署在既有灌溉管理業務運作下，配合控制水位推動琵琶鼠清除工作，並輔導桃園市養殖漁業發展協會持續推動清除，今年10月間已完成桃園圳11-10號池、蚵殼港圳7號池2口埤塘清除作業，亦作為示範教育訓練，建立養殖業者處理模式，後續如有業者遇到此問題，可依此模式辦理。

桃園市埤塘琵琶鼠魚數量日益增加，桃園市農業局持續輔導、推動琵琶鼠魚清除作業。（桃園市農業局提供）

桃園市埤塘琵琶鼠魚數量日益增加，桃園市農業局持續輔導、推動琵琶鼠魚清除作業。（桃園市農業局提供）

桃園市埤塘琵琶鼠魚數量日益增加，桃園市農業局持續輔導、推動琵琶鼠魚清除作業。（桃園市農業局提供）

桃園市埤塘琵琶鼠魚數量日益增加，桃園市農業局持續輔導、推動琵琶鼠魚清除作業。（桃園市農業局提供）

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