石門水庫放流10萬尾大頭鰱魚苗 估3年後可長到8台斤

桃園市政府、桃園區漁會在大溪阿姆坪生態園區合辦「石門水庫魚苗放流活動」，共放養10萬尾大頭鰱魚苗。（記者李容萍攝）

2023/11/16 18:56

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府、桃園區漁會選擇可淨化水庫水質且適合水庫生長環境的魚種，今（16日）準備10萬尾的大頭鰱魚苗，在大溪阿姆坪生態園區合辦「石門水庫魚苗放流活動」，這些魚苗除可豐富水庫魚源，在成長過程如大頭鰱會吃水中浮游生物和藻類，預計1年後可長至3台斤大，3年後可長到8台斤重，提供漁民捕撈。

市府農業局長陳冠義表示，石門水庫魚苗放流活動自1997年舉辦至今，已有26年以上的歷史，對於漁業永續發展、提高漁民收入及帶動在地觀光產業具有相當大的幫助；透過放流魚苗計畫有助於維持石門水庫水質穩定、緩和水庫優養化趨勢，另經過桃園區漁會的估算，魚苗在經過石門水庫純淨水質的孕育後，3年後每尾可成長8台斤重，可為桃園漁業帶來數千萬元的經濟價值。

今日活動邀請大溪區百吉國小、大園區菓林國小，2校師生共100人。現場民眾約100人，以及漁會代表、小組長約100人，透過接力的方式完成魚苗放流，並藉由傳承的方式讓漁業永續的觀念向下扎根，讓漁業保育、水庫資源永續的精神正向循環。

桃園區漁會總幹事陳義成提到，民眾前往石門水庫、阿姆坪生態園區旅遊觀光，在地的活魚大頭鰱也是桃園區漁會在地的兩個大頭鰱產銷班等內陸漁撈漁民主要的經濟收入來源，近幾年市府跟桃園區漁會也在協助大頭鰱產銷班申請水庫魚標章，開發大頭鰱無刺魚身、魚塊等等，協助產銷班升級轉型，讓民眾到餐廳也能品嘗美味料理。

桃園市政府、桃園區漁會在大溪阿姆坪生態園區合辦「石門水庫魚苗放流活動」，小朋友人手一個小水桶放養大頭鰱魚苗。（記者李容萍攝）

桃園市政府、桃園區漁會在大溪阿姆坪生態園區合辦「石門水庫魚苗放流活動」，小朋友人手一個小水桶放養大頭鰱魚苗。（記者李容萍攝）

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