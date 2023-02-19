超美！媽祖遊湖遶境前夕 石門水庫罕見雲海飄渺如仙境

石門水庫庫區今日的雲海，比較像大霧籠罩，不像雲海會停在同一個高度。（記者李容萍攝）

2023/02/19 21:39

〔記者李容萍／桃園報導〕南台灣水情吃緊、全年降雨為30年來最旱，嘉義、台南面臨減壓、減量供水，北台灣民眾相較幸運，至今水庫蓄水率維持高水位，其中，石門水庫自2月初供灌一期稻作插秧春耕及民生需求，用水量大用水，水位持續下降，但截至今日下午大壩水位240.87公尺（滿水位245公尺），蓄水量1.7億噸，蓄水率83.28％，保持在高水位；石門水庫不僅水情尚佳，近日接連出現罕見雲海，吸引喜愛攝影玩家來此追雲海。

3月瘋媽祖！園市渡船遊艇商業同業公會往例於農曆2月3日（國曆2月22日）上午8點在石門水庫阿姆坪碼頭舉辦媽祖遊湖遶境祈福暨愛護水資源活動，將迎請媽祖、安厝在百吉復興宮的水中土地公等神尊搭船遊湖遶境，祈求風調雨順及漁獲豐收。

就在媽祖遊湖遶境祈福前夕，石門水庫於這個月12日出現罕見的壯觀雲海，由於石門水庫標高250公尺，水庫大壩壩高133.1公尺，位於溪洲與石門山間，上游為蓄水區，下游是後池與大漢溪河床，由於地形與氣候條件，此處較少出現雲海景觀，12日清晨因種種因素的巧妙組合，沉降層雲雲團受谷風堆移往水庫上游，聚集後池上方形成雲海，因層雲高度不足，先聚集在後池上方，堆疊高度超過壩頂後，再翻越壩頂而上，形成壩區一片雲海，也讓水庫身在雲海中，宛如人間仙境。

今日上午又因天氣因素出現雲海，層層迷濛雲霧籠罩水庫壩頂，一早吸引喜愛攝影玩家到石門水庫追雲海和拍攝取鏡，不過今日風速較高，大漢溪下游河口，來自淡水河的風速較強，造成上升的雲容易擾動發散，今日狀況比較像大霧籠罩，不像雲海會停在同一個高度。

水利署北區水資源局副局長郭耀程表示，今年2月以後，北部進入一期稻作春耕階段，農業灌溉用水需求較大，從1月滿庫之後，石門水庫水位下降，至今維持在8成以上，評估石門水庫供水，在5月底前，包括民生用水、一期稻作農灌用水可穩定供水。之後就要看春雨、梅雨季節雨量多寡，供水若能銜接7、8月的颱風季節，石門水庫今年民生、農業及工業供水的穩定，相對樂觀。

石門水庫庫區12日的雲海，宛如人間仙境。（檔案照，記者李容萍攝）

石門水庫庫區12日的雲海，宛如人間仙境。（檔案照，記者李容萍攝）

石門水庫庫區今日的雲海，比較像大霧籠罩，不像雲海會停在同一個高度。 （記者李容萍攝）

石門水庫庫區今日的雲海，比較像大霧籠罩，不像雲海會停在同一個高度。（記者李容萍攝）

民眾登上石門水庫追雲海。（記者李容萍攝）

石門水庫庫區今日的雲海，比較像大霧籠罩，不像雲海會停在同一個高度。（記者李容萍攝）

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