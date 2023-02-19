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    首頁　>　桃園市

    桃園公園沙坑暗藏危險 孩童誤踩雙腳見血

    桃園市陸續淘汰罐頭公園遊具、轉型成冒險型的共融公園，其中沙坑是熱門設施，進入沙坑必須赤腳，但沙中隨處可見樹枝、碎石等物。（記者許倬勛攝）

    桃園市陸續淘汰罐頭公園遊具、轉型成冒險型的共融公園，其中沙坑是熱門設施，進入沙坑必須赤腳，但沙中隨處可見樹枝、碎石等物。（記者許倬勛攝）

    2023/02/19 21:30

    〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園自升格以來，市府順應潮流，陸續淘汰罐頭公園遊具、轉型成冒險型的共融公園，其中沙坑是熱門設施，全市共有17處公園設有沙坑，均要求遊玩者赤腳進入，但平鎮區新勢公園本月傳出沙坑內有碎石、樹枝或尖銳物，令孩童誤踩當場血流如注的意外，引發許多家長批評，紛要求管理單位改善；對此養工處表示，會將民眾反映納入檢討，未來除加強巡檢，也會在各公園設立警語、標誌，希望能避免類似事件再發生。

    養工處坦言沙坑較一般設施管理困難，已要求廠商每天至少巡視一次，但天候、流浪貓狗及人為等多重因素，實難讓沙坑時刻維持完美狀態，但既然發生意外，除工務局轄下公園，也會函文各區公所加派人手維護及評估放寬穿鞋規定，另新設告示牌、備妥耙子請家長們在讓孩童進入沙坑前，可自行先檢查，多一層防護。

    新勢公園鄰近老街溪，佔地約五公頃，是桃園數一數二大的公園，2020年市府挹注1千餘萬元經費，在延平路一側新設共融式兒童遊樂場，其中就包括一座可供10數人同時遊玩的大型沙坑，使用率相當高。

    「養護不善，沙坑形同陷阱！」市議員劉仁照說，有家長本月假日興高采烈帶著孩子到新勢公園休憩玩耍，沒多久就從沙坑傳來孩子嚎啕哭聲，趕忙趨前查看，發現女兒雙腳血流如注，疑誤踩掩埋在沙中的不明尖銳物，讓他心疼不已，要求市府負起責任。

    劉仁照說，除新勢座公園，全市還有16處公園設有沙坑，在沙坑玩耍可以訓練孩子的手眼協調、刺激大腦發展，是很好的遊具設施，但前提是權管單位盡力維護，在未能確保百分之百安全的前提下，或可放寬「不得穿鞋入內」的規定，起碼能降低事故機率。

    有孩童在平鎮新勢公園沙坑玩耍時，誤踩掩埋在沙中的不明尖銳物導致腳底受傷見血。（桃園市議員劉仁照提供）

    有孩童在平鎮新勢公園沙坑玩耍時，誤踩掩埋在沙中的不明尖銳物導致腳底受傷見血。（桃園市議員劉仁照提供）

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