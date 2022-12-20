桃園埔心牧場轉型三立影視基地 水土保持工程開工動土

桃園市長鄭文燦（左4）與三立董事長張榮華（左5）主持三立影城開發案首期水土保持動土典禮。（記者李容萍攝）

2022/12/20 19:54

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市長鄭文燦今日前往楊梅埔心牧場，出席三立影城開發案首期計畫「水土保持工程開工動土典禮」，鄭文燦表示，埔心牧場成立於1957年，迄今65年是許多人的共同回憶，也是在地辦活動、旅遊最好的景點，2019年三立集團入主接手後，再次擦亮埔心牧場的故事，後續更將投入上百億預算，將埔心牧場打造為獨具特色的影視基地。埔心牧場發展條件良好，距離台北市及桃園機場不遠，周邊更有郭元益等觀光工廠，未來可望成為桃園觀光新亮點。

鄭文燦提到，埔心牧場，占地40公頃，曾是北台灣第一座牧場，曾培訓酪農2000多人，飼養許多乳牛，之後轉型觀光牧場，曾是許多學校、救國團及公司、民眾遊玩去處，由味全轉手頂新集團之後，2019年三立集團以26.6億元收購埔心牧場，打造三立影城計畫；首期水土保持工程開工，是三立影城的第一哩路，未來將分年、分階段開發完成，預計成為兼具拍片、觀光、生態教育的園區，不僅是桃園重要的觀光資源，也將透過影視自製，帶領台灣流行文化有更大的發展。

三立集團董事長張榮華表示，三立經營媒體產業多年來，以自製內容為核心，更希望打造一處影城作為拍戲基地。4年前有了接手埔心牧場的機會，展開實踐夢想的第一步，他感謝鄭文燦、桃園市政府及地方仕紳的支持下，三立集團不只會保留埔心牧場的地貌、自然景觀及妥善照顧園區的動物，保存大家的共同回憶，未來也將強化核心的影視和娛樂功能，將規劃日式場景區、閩南場景區，作為拍戲、節目、活動之用，呈現三立影城的不同風貌，讓遊客可以到此體會台灣不同時期的文化。

包括市議員李家興、涂權吉、市議員當選人王珮毓、黃崇真、魏筠、市府都發局長盧維屏、地政局長蔡金鐘、觀旅局長楊勝評、農業局長郭承泉、資科局長余宛如、新聞處長詹賀舜、秘書處長顏子傑、楊梅區長邱世源、三立影城總經理張維銘、桃園市觀光旅遊發展協會理事長李三連、桃園市幼獅產業協進會理事長羅孝威、桃園市職業總工會理事長楊震東、桃園市總工會理事長翁政國等人均出席開工動土典禮。

埔心牧場是全國知名度極高的牧場，圖為牧場的乳牛區，是學校熱門戶外教學據點。（記者李容萍攝）

埔心牧場是全國知名度極高的牧場，圖為牧場的可愛動物區的萌羊。（記者李容萍攝）

桃園市長鄭文燦（右2）與三立董事長張榮華（右1）主持三立影城開發案首期水土保持動土典禮的上香祈福。（記者李容萍攝）

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