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    首頁　>　桃園市

    延續鄭文燦政績 鄭運鵬：國民黨不擇手段市民看在眼裡

    桃園市長參選人鄭運鵬提出「運轉桃園大進化」，希望延續市長鄭文燦8年來的良好執政。（民進黨提供）

    桃園市長參選人鄭運鵬提出「運轉桃園大進化」，希望延續市長鄭文燦8年來的良好執政。（民進黨提供）

    2022/10/04 11:33

    〔記者陳昀／台北報導〕「蔡英文&DPP」的Podcast頻道「耳朵出遊不出油」，今釋出桃園市長參選人鄭運鵬的專訪，鄭運鵬提出「運轉桃園大進化」並表示，現任市長鄭文燦8年來的良好執政，需要由自己來延續，國民黨為了這場選舉不擇手段，相信桃園市民會看在眼裡。

    鄭運鵬回憶自己當年第一次參選立委時正逢國會轉型，他化身「Nice 鵬鵬」主打「深入清潔國會毛孔」，如今自己已經是國會一部分，面對這次桃園一役歷經波折，身為桃園立委、在地資深戰將的鄭運鵬，能做的就是用最快的速度，提振士氣，重新準備選舉團隊，讓選舉回歸正軌。

    對於這次參選提出「運轉桃園大進化」的主張，鄭運鵬指出，進化代表的是桃園過去8年的成長，但桃園的轉型時代還沒結束，鄭文燦8年來替桃園所打下的經驗值，需要再由他來延續下去，他這次參選就是要扛下並完成桃園下一階段的任務。

    鄭運鵬認為，現任桃園市長鄭文燦過去8年的執政表現良好，並在2018年獲得市民投票肯定順利連任，勢必給國民黨很大的壓力，但這代表桃園市民，有感受到民進黨在地方執政的成績和誠意，反觀國民黨對這次桃園選舉沒有把握，只打算靠負面選舉來打選戰。

    鄭運鵬質疑，國民黨桃園市長參選人張善政有許多爭議沒有公開說清楚，過去國民黨如何檢視對手，如今卻無法被用同樣的方式檢驗，此外，過去張善政擔任行政院長時期，並未積極推動桃園鐵路地下化，如今為了選舉，卻說成是自己的功勞，實在相當可笑。

    鄭運鵬強調，有許多年輕人成家的首選在桃園，隨著人口增加，桃園要提供給市民安居樂業的環境，市長要創造能夠實現大家夢想的城市，市民的夢，就是市長的夢。鄭運鵬也說，自己就像安西教練與櫻木花道，被賦予的任務都會努力去完成，鄭運鵬期待，能帶給桃園市民一個正面、歡樂的選舉。

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