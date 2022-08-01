「童話故事的玩具聯盟」特展 桃市八德區兒玩館展至9月底

兒玩館自即日起至9月底止，舉辦「童話故事的玩具聯盟」特展，這是展覽區其中的「愛麗絲夢遊仙境」。（桃園市立圖書館提供）

2022/08/01 20:10

〔記者陳恩惠／桃園報導〕相信大家都看過或聽過「愛麗絲夢遊仙境」、「小木偶奇遇記」或「胡桃鉗」等耳熟能詳的童話故事，桃園市立圖書館的兒童玩具圖書館自即日起，直到9月30日止，將愛麗絲、小木偶、胡桃鉗等童話故事人物及相關場景、玩具匯集，舉辦「童話故事的玩具聯盟」主題特展，讓所有大小朋友實際走進故事書裡，感受故事帶給大家的魔法與力量，找到各自心目中TOP 1的童話角色。

市立圖書館長姚敦明說，大小朋友除了能在特展中遇到各種有趣童話角色，本月6日下午2點在兒玩館戶外木平台還有童話劇場「愛Party的蚱蜢」、27日下午2點則在八德區忠勇六街和忠勇一路的君臨休閒公園天幕籃球場有「海洋GOGO大冒險」的大型演出，讓大家跟著海洋生物唱唱跳跳，清涼又消暑，歡迎到場感受童話角色的魅力；另也偷偷預告，9月11日在中壢莊敬廣場也將上演全場歡笑聲不絕於耳、欲罷不能的異國歌舞劇「媽媽咪噢」，歡樂的義大利即興喜劇，結合雜耍特技，肯定能讓在場觀眾每45秒大笑一回。

兒玩館將童話故事裡，各種千奇百怪的角色「愛麗絲」、「小木偶」、「小錫兵」、「神奇火箭」及「燈籠」等這些童話角色變成玩具，還有天馬行空的劇情，跑到現實中和小朋友一起冒險，是炎炎夏日中，最好又消暑的親子活動，喜歡童話與玩具的大小朋友們千萬別錯過下半年的展覽與活動，相關活動採免預約、自由入場，詳細展覽或演出資訊請洽桃園市立圖書館官網，或市圖Facebook粉絲專頁。

兒玩館至9月底前有「童話故事的玩具聯盟」特展 外，還有兒童劇場等大型演出活動。（桃園市立圖書館提供）

市圖位於八德區的兒童玩具圖書館，除了有藏書外，遊戲區約600組玩具以及5大類數位互動設施。（桃園市立圖書館提供）

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