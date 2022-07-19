中壢第五公墓緊鄰生活圈 棺材板露出居民超傻眼

中壢第五公墓環境髒亂，路過民眾會看到棺材板或毀棄的殯葬用品，觀感非常差。（記者李容萍攝）

2022/07/19 22:33

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢第五公墓位於中壢區中園路二段，現況雜草叢生，環境衛生堪憂，民眾經過看到半露的棺材板或毀棄的殯葬用品，觀感非常差；居民向市議員謝美英陳情，希望市府相關局處能整理維護環境，並正視公墓管理問題。

對此，市府殯葬管理所所長許威儀表示，中壢第五公墓毗鄰大江購物中心，土地產權大部分為私人所有，是否辦理遷葬需視後續有無需地機關要開發的必要性。民眾反映髒亂問題，已於7月初連續3天清理該處垃圾，之後也會派員對於該處加強處理環境問題，考量該土地產權大部分為私人所有，是否辦理遷葬需，將視後續有無需地機關辦理開發的必要性。

謝美英說，今年3月清明連假之前，服務處曾偕中壢殯葬所、環保局、永福里辦公處、當地民眾共同會勘，商討清理環境，針對髒亂的垃圾、先人的遺跡，事權分工。殯葬所協力廠商與環保局共同清運2次，但是治標不治本，現場很快再度被亂扔垃圾的民眾倒好倒滿。

謝美英認為，中壢第五公墓靠近國道一號交流道、緊鄰大馬路，更是中壢大江購物中心的厝邊。有異於一般傳統公墓，第五公墓與民眾生活圈如此相近，面對公墓土地產權不明問題，市府應可暫設圍籬，減少亂丟垃圾、維護市容；住在附近的民眾也說，居民除了擔心雜草產生病媒蚊，有心人士亂丟垃圾的行為，更讓人不堪其擾！

中壢第五公墓環境髒亂，居民向市議員謝美英（左2）陳情，盼相關單位積極維護管理。（記者李容萍攝）

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