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    首頁　>　桃園市

    桃園砂石廠坍塌活埋運將 市府︰發給家屬慰問金 過失致死罪偵辦

    龜山區東萬壽路上隸屬承恩企業公司的砂石場，今天上午疑因建物結構無法承受大量砂石，以致坍塌，意外將路過的小黃戴姓司機連人帶車活埋。（記者魏瑾筠攝）

    龜山區東萬壽路上隸屬承恩企業公司的砂石場，今天上午疑因建物結構無法承受大量砂石，以致坍塌，意外將路過的小黃戴姓司機連人帶車活埋。（記者魏瑾筠攝）

    2021/10/12 16:52

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園市龜山區台1線17.5K、東萬壽路682號隸屬承恩企業股份有限公司的砂石廠，今天清晨4點30分廠區堆土場的大量土石突然坍塌，造成路過計程車戴姓司機連人帶車遭活埋，桃園市府新聞處表示，業者未保持建物的結構安全，為免再生意外，目前已對災害現場停工處分，並祭出30萬元罰鍰，市長鄭文燦也已指示社會、勞動局對罹災家屬發給5萬3600元緊急慰問金。

    新聞處長詹賀舜表示，為避免再發生意外，市府勞檢處已對災害現場處以立即停工處分，要求業者確實改善。而該公司將砂石推置於建築結構物，卻未保持建築結構物的安全穩固，勞檢處研判有違反職業安全衛生設施規則第23條規定：「雇主對於建築構造物及其附置物，應保持安全穩固，以防止崩塌等危害。」暨職業安全衛生法第6條第1項規定，且該災害造成東萬壽路車道阻斷顯已損及公共利益，勞檢處也將依職業安全衛生法第40條規定，裁處最高新台幣30萬元罰鍰。

    詹賀舜說，目前全案已依業務過失致死罪偵辦中，後續市府將以聯合稽查方式，對於砂石業、土石方回收等相關業者加強稽查，以避免同樣的災害再次發生，鄭市長也已指示社會局與勞動局，對罹災家屬發給緊急慰問金5萬3600元並提供相關協助。

    詹說明，這處坍塌意外地點位於龜山區東萬壽路662號前（承恩企業股份有限公司），市府經發局調閱資料，該址原為金新豐股份有限公司，龜山廠於1996年3月20日核准工廠設立登記（金新豐股份有限公司龜山廠），從事非金屬礦物製品製造業（砂石碎解洗選加工），於2017年2月16日辦理工廠名稱變更登記為承恩企業股份有限公司。

    詹指出，這個場址涉違反水土保持法，經市府水務局裁處、限期改善多次，並移地檢署偵辦在案；此外，承恩企業公司過去也曾違規擴大廠區範圍，違反工廠管理輔導法規定，在縣府時期工商發展局（市府經濟發展局前身）即2010年至今均查獲前述違規情形並裁處高達12次。

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