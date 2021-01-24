桃園擴大匡列居家隔離 保險「防疫神單」接單接到手軟

疫情升溫，保險「防疫神單」接單接到手軟。（記者詹士弘攝）

2021/01/24 21:54

〔記者詹士弘／雲林報導〕衛福部立桃園醫院爆發群聚感染，疫情緊張，衛福部為築防疫防火牆，今晚匡列近5000人居家隔離。疫情升溫後，國內一家保險公司一年只要保費500元、收到隔離通知書就理賠10萬元的「防疫神單」搶手到極點，業務員接單接到手軟，由於明天下午5點保單將要「關門」，一堆人在問何處可以加保？

桃園疫情升溫，全國民眾相當緊張，危機意識也大幅升高，使得市面上的防疫保險又開始變得火熱，其中台灣產物保險所推出的防疫保單只要隔離，就可以獲10萬元的理賠金，被稱為「防疫神單」，更顯搶手。

台灣產物所推出的防疫險年保費分為250元以及500元；如果被保險人在契約時間，因法定傳染病被認定為需要居家隔離、集中隔離、隔離治療、居家檢疫或集中檢疫等5項處置措施就可以啟動理賠，定額給付「隔離或檢疫補償金」，保額（理賠金）則分別為5萬以及10萬元。

原本台灣居家隔離人數約千人，衛福部今天晚上突然緊急宣布，桃園將匡列5000人居家隔離，讓居家隔離「中獎」機會似乎大增，也使「防疫神單」詢問度激增。

雲林斗六的一名保險業務員表示，由於保單只受理到明天，今天接單狀況只能以火熱來形容，一天下來光她一人就收了300張的保單，還有一堆朋友在詢問，在截止前能賣出多少張，確實很難估算。

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