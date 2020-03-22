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中壢站前「月光公園」新亮相 越夜越美麗

中壢區中央里里長楊萬培在臉書向里民分享中央公園以「月光」為主題的整建成果。（記者李容萍翻攝）

中壢區中央里里長楊萬培在臉書向里民分享中央公園以「月光」為主題的整建成果。（記者李容萍翻攝）

2020-03-23 00:10:26

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區站前的中央公園新「亮」相了！中央公園自1994年啟用至今，設備老舊，植被乾枯、路面損壞、積水，且多處花台與量體阻隔公園與外部空間，市民不易使用，紛紛敬而遠之；經市府以「月光」為主題規劃整建工程，前年10月由中壢區公所發包整建整建翻新打造成月光廣場，於去年12月完工，今年2月完成驗收，基於武漢肺炎防疫期間，暫未辦理啟用典禮，近日悄悄開放民眾使用。

中壢區中央里里長楊萬培在臉書向里民分享中央公園以「月光」為主題的整建成果。（記者李容萍翻攝）

中壢區中央里里長楊萬培在臉書向里民分享中央公園以「月光」為主題的整建成果。（記者李容萍翻攝）

中央公園距離中壢火車站約300公尺，距離中平商圈約200公尺，中央公園地下設有公七停車場為地下3層提供逾500個車位，每日由公園進入停車場人數眾多，但公園因設備殘破不佳，無法吸引市民駐足，相當可惜。經地方爭取，市府在檢測發現公園的防水功能已不堪負荷，決定配合整建更新。

中央公園整建製作環形迴廊，營造出光暈的概念，並設置以天幕為主的舞台廣場及環形迴廊。（記者李容萍攝）

中央公園整建製作環形迴廊，營造出光暈的概念，並設置以天幕為主的舞台廣場及環形迴廊。（記者李容萍攝）

中央公園以「月光」為主題規劃整建工程，以學生及青年族群為主要使用者，以表演空間、群聚空間及有趣的夜間場景作為主軸，所製作環形迴廊並將照明沿著屋簷安置，營造出光暈的概念，設置舞台廣場及環形迴廊，即日起的晚上6點至10點點亮，呼應月光公園新造型，令人煥然一新。

中央公園整建製作環形迴廊，營造出光暈的概念，並設置以天幕為主的舞台廣場及環形迴廊。（記者李容萍攝）

中央公園整建製作環形迴廊，營造出光暈的概念，並設置以天幕為主的舞台廣場及環形迴廊。（記者李容萍攝）

在地中央里里長楊萬培近日在臉書向里民分享中央公園以「月光」為主題的整建美圖，他說，里民見中央公園整建後煥然一新，都說非常棒，近日已有學生族群在公園彈吉他、跳舞，還有親子在此散步、野餐，只是公園放眼望去都是綠油油的草，里民也建議種色彩繽紛的杜鵑花，讓公園可以多點顏色和朝氣。

中央公園整建製作環形迴廊，營造出光暈的概念，並設置以天幕為主的舞台廣場及環形迴廊。（記者李容萍攝）

中央公園整建製作環形迴廊，營造出光暈的概念，並設置以天幕為主的舞台廣場及環形迴廊。（記者李容萍攝）

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