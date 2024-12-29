《台東》台東最美星空 獲「星火設計」白金獎

「台東最美星空」品牌活動獲美國2024「星火設計」白金獎最高榮譽。（台東縣府提供）

2024/12/29 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣政府推出品牌活動「台東最美星空」，近日再傳捷報，榮獲美國二○二四星火設計獎（SPARK DESIGN AWARDS）白金獎最高榮譽獎項，也是全台唯一白金獎得主。

這次是繼二○二二年獲英國倫敦設計大獎銀獎、二○二三年「亞洲設計大獎」銀獎、「GOV設計大獎銀獎」及「WILD全球設計獎」等國際獎項後再獲國際肯定。

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台東縣政府表示，美國星火設計大獎是二○○一年由創辦人Peter Kuchnicki發起，為具代表性國際設計大獎，從官方公佈數據顯示，全球進入複審的作品超過二百件，從中選出五白金獎項。

縣府交通及觀光發展處指出，活動除獲多項國際獎，也是去年觀光署觀光亮點獎「十大活動體驗獎」及「最佳國際推薦獎」，活動邁入第七年，持續落實「永續星空」品牌，今年更與屋頂上的天文學家李昫岱博士合作，推出全國唯一《台東最美星空‧永續賞聆指引》。

「台東最美星空」以夜間觀星活動為主軸，並搭配優美的樂音表演方式，每年六至九月在台東境內各鄉鎮擇地辦理，結合視覺與聽覺饗宴的星空音樂會，讓更多旅客在縱谷或海邊體驗不一樣的台東璀璨夜晚星空世界！

今年台東最美星空導覽，從五月到九月，巡迴台東共六十四場次，今年更新增星空攝影特別場，讓到訪遊客認識處處都美的台東星空。

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