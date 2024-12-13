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    台東高商獲董座校友 贈3千萬股票

    國立台東高商51年前畢業的校友黃聰榮（左）幼時家境貧困，奮發向上，事業有成，昨天捐母校市值3千萬股票，校長林明錚表示感謝。 （記者黃明堂攝）

    國立台東高商51年前畢業的校友黃聰榮（左）幼時家境貧困，奮發向上，事業有成，昨天捐母校市值3千萬股票，校長林明錚表示感謝。 （記者黃明堂攝）

    2024/12/13 05:30

    〔記者黃明堂／台東報導〕國立台東高商中興堂昨天舉行慶祝六十六週年校慶大會，會中來了五十一年前畢業的校友黃聰榮，昔日是窮學生，昨天以巧新科技公司董事長身分回歸，並大手筆捐贈母校市值三千萬元的股票，估計每年股利一百萬元以上可造福學弟妹，現場洋溢著感恩與喜悅的氣氛。

    在踏進校慶會場中興堂前，巧新科技公司董事長黃聰榮表示，自己是在雲林出生，因為家境貧困，小學四年級時搬到台東，居住在東河鄉興昌村，家中務農，一年只有幾萬元收入，父母要養育五個小孩，相當吃力。

    他從初中起在東商就讀了六年，六十二年間畢業，到台中發展，半工半讀，從自行車廠小助理一路往上爬，入主巧新科技公司，以從事鍛造鋁圈、再生鋁棒及鍛造鋁懸吊系統零件等之研發，客戶包括台灣豐田通商、JLR、Porsche、BMW及Benz等各大汽車品牌。

    黃聰榮說，此次捐贈母校股票是希望可以長遠造福學弟妹，估計每年股利至少一百萬元，可以給學校自行規劃運用。教育是社會發展的基石，希望透過這次捐贈，為下一代創造更好的學習環境，並激勵他們勇於追夢。

    校長林明錚頒贈黃聰榮「榮譽傑出校友」，在致詞中代表全校師生致上最誠摯的感謝。他說，這是國立台東高商創校以來，學校收到最大筆的捐贈。

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