6200人次捐助 台東關山日照中心升級

台東關山關福多功能日間照顧中心樓高五層，可眺望鎮上風光。（記者黃明堂攝）

2024/06/09 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕在六千兩百人次的愛心捐助下，一粒麥子基金會設在台東關山鎮的關福「多功能」日間照顧中心七日啟用，提供一般的日間照顧服務，更以複合式社區照顧服務，兼顧每位長輩的個別化需求。

新建空間增6倍 提供多功能服務

一粒麥子基金會董事長呂信雄表示，基金會的第一個日照中心就在關山鎮，於二○一四年三月啟用，十年來將日間照顧服務經驗，逐步延伸到需要的地方，目前在台東、花蓮、台南、屏東、台北等縣市啟用及建置的日照中心共有十三個。

呂信雄說明，原本關山日照中心租用的建築物空間狹小，動線卡卡，也面臨租約期滿的困境，因而決定自地自建，室內空間比原來的關山日照大六倍，活動空間變大、動線更順暢之外，引進許多新設備，包括輕鬆就座照護椅、走入式泡澡浴缸、智慧運動復健設備，因應課程及長輩需求變換桌子排列方式、調整椅子高度的多功能人體工學桌椅等。

增居家服務、整合送餐、行動沐浴車

一粒麥子基金會執行長林木泉指出，在既有的日間照顧、夜間住宿服務外，還新增了居家服務，並整合送餐服務、行動沐浴車服務、交通服務、失智社區服務據點、家庭照顧者支持服務，以及社會福利諮詢轉介服務等。以更具彈性的複合式社區照顧服務，協助每位長輩安心自在、快樂過活。

八十四歲阿龍阿公因腿部較為無力，平時依賴四腳柺杖行走。每次用餐時，須由照顧服務員連人帶椅往餐桌挪動，有了輕鬆就座照護椅，照服員只要輕鬆操作椅子上的拉桿或按鈕，座椅就能往前移或左、右轉位，省時省力又兼顧安全。阿龍阿公來到關福後，離住家走路不到十分鐘，牽手林阿嬤每天都能陪走一段上學之路，林阿嬤說，老公可以就近接受照顧，她也能喘口氣，真的很棒！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法