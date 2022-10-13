東馬游昌憲、東基王剛毅 獲醫療奉獻獎

王剛毅將牙科治療及保健服務帶進無醫鄉，榮獲第卅二屆醫療奉獻獎 。 （記者陳賢義攝）

2022/10/13 05:30

〔記者陳賢義／台東報導〕第卅二屆「醫療奉獻獎」得主揭曉，台東馬偕醫院主任游昌憲及台東基督教醫院醫師王剛毅脫穎而出。

游昌憲推動偏鄉學童心臟篩檢

衛生局表示，游昌憲為東馬小兒心臟科醫師，原為台北馬偕醫院兒科主治醫師，二○○四年輪調來台東兩年，期滿準備返回原醫院服務，卻因心繫台東縣只有他一個小兒心臟科醫師，擔心如果他離開，台東縣的兒童及青少年怎麼辦？他足足思考半年，決定留下來，轉眼已十八年。

另為緩解台東縣夜間、假日兒科診所休診而找不到兒科醫師的困境，游昌憲設立廿四小時兒科急診、兒科重症醫療照護，並推動偏鄉學童心臟篩檢計畫長達十八年。

王剛毅把牙科治療帶進無醫鄉

衛生局表示，一九九九年八月，王剛毅時任台大醫學院副教授，毅然舉家搬遷到台東，並在東基服務，解決當時東基三年有牙醫設備卻缺牙醫的困境。王剛毅不僅在醫院，更深入各偏遠及山地鄉，把牙科治療及保健服務帶進無醫鄉，巡迴醫療進入校園與部落。對偏鄉弱勢家庭無健保卡孩童，主動聯絡社工，透過東基醫療貧困基金，爭取社會資源及愛心捐助，為無卡兒醫療解套，近五年已為一百四十名無卡兒看診。

游昌憲（左）致力小兒科醫療，獲第卅二屆醫療奉獻獎 。（記者陳賢義攝）

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