劉櫂豪領軍 宣示新台東戰隊全壘打

民進黨提名六位台東縣議員參選人，力拚議會組黨團。（資料照）

2022/10/10 05:30

共同掛看板展現團結合作氣勢 盼縣長、市長和6席議員參選人全當選

〔記者黃明堂／台東報導〕民進黨台東縣長參選人劉櫂豪在選戰母雞帶小雞，與同黨台東市長參選人洪宗楷及六位縣議員參選人共同掛看板，展現團結合作氣勢，宣示新台東戰隊全壘打，一起造好新台東。

劉：沙漠打井 也會湧出水源

劉櫂豪表示，良好的競爭才會為台東帶來進步，民進黨過去在台東縣未曾執政過，也常被稱為艱困選區，但再這怎麼艱困，總有人堅持奮勇向前，就算是沙漠，只要有一群人不斷不斷的挖地打井，總有一天沙漠也會湧出豐沛的水源，綻放出美麗的花朵。

今年底九合一選舉台東縣議員第一選區有四位，包括簡維國、林文隆、黃治維、余振維，第二選區有許文獻及第四選區有林金樺；台東市長參選人則有洪宗楷。

拚議會組黨團 讓台東更好

劉櫂豪表示，台東市有具備中央歷練深耕台東的洪宗楷市長候選人，以及努力不懈，帶領大家一起造好新台東的劉櫂豪，感謝志同道合的黨員同志，堅守民主自由的價值，在公共事務上付出心力，讓台東能夠愈來愈好！

目前台東縣議會卅席中僅有黃治維是民進黨，連組黨團提案的資格都沒有，劉櫂豪請大家支持新台東戰隊，力拚議會組黨團，議員六席全壘打，縣長、市長都要上，一起讓台東更好！

民進黨台東縣長參選人劉櫂豪、台東市長參選人洪宗楷與六位縣議員參選人共同掛看板，力拚全壘打。（記者黃明堂攝）

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