軍方魚汛期演訓 台東漁民盼補償

軍方演習頻仍，台東富岡漁港漁船常出不了海。 （記者黃明堂攝）

2022/05/13 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕中科院和國軍近兩年密集在東部海域火砲射擊和操演，漁船無法出海作業，漁民雖支持國防，但希望演訓能避開魚汛期，或是補貼漁民生計。

漁民支持國防 但沒捕魚就沒收入

中科院和軍方從今年迄今公告在台東海域射擊和演練的天數超過五十天，從最南邊的大武到最北邊的長濱海域都被劃為火砲射擊危險區域，禁止船隻海上作業。

張姓漁民表示，漁民全力配合軍方演訓，但也希望能有相對補償，他們一天沒出海捕魚就一天沒收入，卻沒拿過任何補償。盧姓漁民則說，包括還貸款、支付漁工薪水、家裡開銷，一個月要卅萬元左右支出，目前正值黑鮪魚汛期，但這幾天根本無法出海作業。

正值黑鮪魚汛期 出海作業被管制

台東區漁會總幹事李振元表示，多年前漁會已向國防部反映儘量避開魚汛期，像現在是黑鮪魚汛期就應儘量避開這時段，不過，可能近年來共軍擾台頻率增加關係這幾年在東部海域操演次數越來越頻繁，導致漁民出海作業被管制，生計確實受影響。

軍方敦親睦鄰 允捐助當地公所

有關演訓影響漁民生計的問題，國防部於四月間回函給台東縣府表示，對於受到國軍主要演訓造成人民生活影響，會酌予捐助敦親睦鄰經費，藉以改善生活、促進地方發展，且以當地的鄉鎮市公所為捐助對象。

縣府希望直接照顧到漁民生計

縣政府農業處長許家豪表示，國防部雖然表示各個鄉鎮市公所可將所受到的影響向國防部申請補償金或回饋金，但也應直接照顧到漁民生計。

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