台東縣道翻車9旬男乘客受困 眾人熱心合力抬出

婦人疑因打瞌睡，駕車自撞護欄、四輪朝天。（民眾提供）

今下午2時40分左右，台東縣道東49-1發生一起翻車事故，一位中年婦女載著一位90多歲的阿公東向市區方向，疑似因打瞌睡自撞護欄後翻車，雖有行經車輛見了就離開，但多數的台東駕駛都熱心下車協助，一起將受困的阿公抬出。

警方目前才剛到車禍現場處置後續，據目擊民眾表示，開車的是位中年婦女，其自陳開到打瞌睡才撞上護欄，接著就一陣天旋地轉、連人帶車翻覆。駕駛座玻璃破碎、車門也開，民眾到場時，婦人已脫困，但90多歲阿公畢竟年長，一時難以爬出。

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肇事自小客前後車輛皆發現事故，僅一車離去，其餘駕駛、乘客皆下車協助。目擊民眾稱，所有人各自分工，有的幫忙指揮交通，其餘到車邊開車門、鑽進車內，合力將倒在裡面的阿公抬出，所幸2人皆無大傷。

民眾稱，自己穿著短褲爬去拿反光板並協助架設，待離去後才發現腿上被碎玻璃割了一道長傷口，「當下急著幫忙，誰會注意到？」能和另一群熱心的民眾助人也感到高興。肇事駕駛、乘客皆拒就醫，詳細肇事原因仍待警方釐清。

這批熱心的路人，自行分工協助指揮交通、將老人救出。（民眾提供）

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