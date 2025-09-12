台東反風電自救會與縣府、藍綠民代 籲台亞即刻停止開發

台東縣藍綠立委、議員到鄉代發表聯合聲明反對風電。（記者劉人瑋攝）

2025/09/12 16:53

〔記者劉人瑋／台東報導〕台亞風能公司計畫在台東海岸線、南迴設立風力發電機組，目前仍在進行環評階段並蒐集民意、舉行說明會，但從南到北多數受到民眾反彈，並籌組自救會對抗。反對的不只是居民，今下午在台東縣府，縣長饒慶鈴、立委黃建賓、陳瑩及莊瑞雄代表與30多名自救會成員聯合發表聲明反對風電，陳瑩更提出總統賴清德曾指示，「總統與我們站在一起，希望充分表達反對意見」。

來自長濱鄉的僅那鹿角頭目萬富求，就在會議室內祈福，對著山、海及祖靈祈求保護族人世代賴以為生的家鄉，不再因風電讓族部有衝突。

請繼續往下閱讀...

對於風電的立場，藍綠、縣府早早同一陣線，黃建賓及能源署也曾發文台亞要「重視民意」、「審慎考量與評估」，黃強調「不同意在沒有共識下進行開發」，不允許家鄉被破壞，台東也不該被風電議題分化。

議長吳秀華也表達縣議會一致反對開發的態度。饒慶鈴則說，錯誤的能源政策，例如台中的燃媒發電，以及太陽能板、海岸上矗立的風力發電機組，台灣有更多發電方式，例如台東最適合的地熱與小水力發電「不是風電不好，是台東多次直面颱風，台東根本不適合」。

立委陳瑩更是多次找來各部會首長到場表態，例如今年5月就帶著環境部長彭啟明到長濱鄉，彭當時表示不鼓勵也不支持，將嚴格審查，同時肯定自救會的力量。她更表示，數月前即因風電問題與賴總統會面並尋求支持，總統聽聞地方心聲後也表示「與地方同一陣線，和台東民眾在一起，希望民眾能充分表達反對意見」。

就民眾而言，擔心的是環評蒐集的民意會不會有問題，廠商會不會在送件到中央政府後即開工、難以挽回，因此不想夜長夢多，希望廠商即刻停止開發。

廠商方面需先經環評及反映居民意見，也就是環境部這一關，接著送開發申請，再到經濟部，最後才是縣府。

縣府表示，至此是核發電業籌設許可，若前面環節皆無問題、無人反對，縣府亦無立場阻止，「准駁權在中央，能源署在進行開發許可審議時，會要求縣府出席並出具同意函供業者開發，但若我們在會議上表達不同意、不出具同意函，中央到底是否採納也不得而知」。

台亞專案開發總監謝智超表示，目前仍依流程進行環評中，也在蒐集民眾意見並召開說明，會尋求與居民共生互利，並予地方回饋，不會放棄與居民溝通。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法