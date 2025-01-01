為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺東縣

    台東跨年晚會頑童壓軸帶嗨 4分鐘煙火秀絢麗迎接2025

    台東跨年上演長達約4分鐘煙火秀。（民眾提供）

    台東跨年上演長達約4分鐘煙火秀。（民眾提供）

    2025/01/01 01:55

    〔記者劉人瑋／台東報導〕2024最後一夜，台東跨年晚會由頑童MJ116擔任倒數前嘉賓，也是睽違5年的跨年合體演出，一連演唱經典歌曲，讓全場氣氛嗨到最高點，「瘦子」在倒數不到10分鐘結束表演，對著台下合唱的觀眾們豎起大拇指說：「你們好棒！」

    葉璦菱帶來許多老歌，台東的部落神曲「我心已打烊」在原唱現場演釋下，全場跟著搖擺、大聲合唱。瞄準新生代的頑童MJ116更讓全場年輕觀眾全都坐不住，幾乎全體起身湊近觀賞，隨著頑童表演結束進入跨年倒數。

    2024年最後一分鐘，縣長饒慶鈴率團隊在台上倒數計，眾人在「happy new year」的歡呼聲中迎接2025年到來，1萬多發年煙火升空，約4分鐘煙火秀讓所有人持手機仰天拍攝，有年輕小姐雙手合十喊著「台東賺大錢！」女學生喊著「縣長饒慶玲我愛你」。散場時，即使不認識，大家也互道新年快樂。

    壓軸演出的頑童大讚現場觀眾很棒。（記者劉人瑋攝）

    壓軸演出的頑童大讚現場觀眾很棒。（記者劉人瑋攝）

    原唱葉璦菱高唱部落神曲「我心已打烊」。（記者劉人瑋攝）

    原唱葉璦菱高唱部落神曲「我心已打烊」。（記者劉人瑋攝）

    觀眾高舉手機拍煙火。（記者劉人瑋攝）

    觀眾高舉手機拍煙火。（記者劉人瑋攝）

    觀眾高舉手機拍煙火。（記者劉人瑋攝）

    觀眾高舉手機拍煙火。（記者劉人瑋攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺東縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播