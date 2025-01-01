台東跨年晚會頑童壓軸帶嗨 4分鐘煙火秀絢麗迎接2025

台東跨年上演長達約4分鐘煙火秀。（民眾提供）

2025/01/01 01:55

〔記者劉人瑋／台東報導〕2024最後一夜，台東跨年晚會由頑童MJ116擔任倒數前嘉賓，也是睽違5年的跨年合體演出，一連演唱經典歌曲，讓全場氣氛嗨到最高點，「瘦子」在倒數不到10分鐘結束表演，對著台下合唱的觀眾們豎起大拇指說：「你們好棒！」

葉璦菱帶來許多老歌，台東的部落神曲「我心已打烊」在原唱現場演釋下，全場跟著搖擺、大聲合唱。瞄準新生代的頑童MJ116更讓全場年輕觀眾全都坐不住，幾乎全體起身湊近觀賞，隨著頑童表演結束進入跨年倒數。

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2024年最後一分鐘，縣長饒慶鈴率團隊在台上倒數計，眾人在「happy new year」的歡呼聲中迎接2025年到來，1萬多發年煙火升空，約4分鐘煙火秀讓所有人持手機仰天拍攝，有年輕小姐雙手合十喊著「台東賺大錢！」女學生喊著「縣長饒慶玲我愛你」。散場時，即使不認識，大家也互道新年快樂。

壓軸演出的頑童大讚現場觀眾很棒。（記者劉人瑋攝）

原唱葉璦菱高唱部落神曲「我心已打烊」。（記者劉人瑋攝）

觀眾高舉手機拍煙火。（記者劉人瑋攝）

觀眾高舉手機拍煙火。（記者劉人瑋攝）

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