不畏寒風！ 延續創作理念 台東女中學妹修復公共藝術品

學生們在寒風中重編鋁片船身。（康毓庭提供）

2024/12/17 22:31

〔記者劉人瑋／台東報導〕位在台東海濱公園的船型公共藝術品「消逝的船與地景」，在今年接連二個颱風後船身破損，創者之一的台東女中首批學生多已畢業，但學妹們接手修復，在不到20度的低溫中工作，延續學姊們藝術創作理念。

公共藝術品「消逝的船與地景」成為海濱公園打卡點之一，許多遊客與之合影，也常有遊客爬上，或將寵物置於其上拍照，但對作品最大的破壞卻是今年的二起颱風，造成以編織方式固定於黑扁鐵支架上的鋁片破損。只是相較「南迴藝術季」二項葬身大海的作品，帶領美術班創作的老師康毓庭說，這項作品幸運太多，而且尚可修復。

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首批創作者皆是已上大學的學姊，東女美術班招募志願者，其中七名高一生、六名高二生中，僅少數高二生曾參與部分製作流程，美術班只能再重新教過，學生花了一天半的時間，以二至三倍數量的鋁片重造船身。

康毓庭看到學生們頂著寒風修復，許多家長也十分尊重學生，就算約定休息時間已到，家長們驅車至附近卻也在車內等待不去打擾，學生們也因此更有革命情感，期待重修的作品一起迎接2025年。

學生們在寒風中釘牢木製甲板。（康毓庭提供）

學生們在寒風中重編鋁片船身、釘牢木製甲板。（康毓庭提供）

學生們在寒風中重編鋁片船身。（康毓庭提供）

學生們在寒風中重編鋁片船身、釘牢木製甲板。（康毓庭提供）

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