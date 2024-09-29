為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺東縣

    台東觀光補助比照花蓮 莊瑞雄轉述中央已點頭

    立委莊瑞雄。（資料照，記者叢昌瑾攝）

    立委莊瑞雄。（資料照，記者叢昌瑾攝）

    2024/09/29 07:06

    〔記者劉人瑋／台東報導〕民進黨籍立委莊瑞雄昨晚透露，向行政院建議對台東「觀光補助比照花蓮」的三項，「（交通部）部長說OK了」。台東旅宿業者深夜聽聞反應十分誇張，直說「整個人都清醒了」，眼見苦求半天的補助有望，「麻煩莊委員繼續留在台東」。

    莊瑞雄說，業者建議比照花蓮補助的項目有三，其中包含自由行補助每房1000元、每人每月可申請一次，不分平假日從週一至週日皆可實行，也加碼團體補助優惠至每團最高獎助金2萬元，交通部長陳世凱透過觀光署長周永暉回覆他「OK了」，「就差行政院長卓榮泰親自到台東宣布而已」。

    莊瑞雄表示，花、東本該是一家，大地震後台東與花蓮的狀況只差在花蓮有財損、台東沒有，但經濟狀況都一樣差，為何就不能讓台東業者好過一點？他說，台東和屏東太像了，鄰近有離島、漁產豐富、也有許多原民鄉鎮，依照他以往在屏東服務的經驗，銜總統賴清德之命「認養台東」，盡力為台東鄉親服務。

    據了解，台東旅宿業者22日組團透過行政院東部辦公室與莊瑞雄聯繫，並提出多項訴求，25日莊瑞雄就在民進黨中常會上向賴清德轉達台東業者苦衷，當時賴清德即指示卓榮泰南下與業者意見交流，讓台東民眾了解政府確實有為台東民眾努力。

    「台東觀光有救了！」業者聽聞請願受採納後說，找那麼多立委、政治人物全都碰壁「根本已對政治人物不抱期待，但業者也只能死馬當活馬醫不斷求救」，本來來以為莊瑞雄不是台東人，「以為（求）莊瑞雄沒三小路用，想不到成功了」。

    台東業者在花東補助不同調期間，也與花蓮業者多次磨擦後才協調成功，但業者認為，北部客皆經花蓮才來台東，花蓮不見起色、台東也好不了，才處處求援，如今莊瑞雄宣布的內容根本是久旱逢甘霖，「快想膜拜莊瑞雄了，麻煩莊瑞雄留在台東」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺東縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播