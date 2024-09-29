台東觀光補助比照花蓮 莊瑞雄轉述中央已點頭

立委莊瑞雄。（資料照，記者叢昌瑾攝）

2024/09/29 07:06

〔記者劉人瑋／台東報導〕民進黨籍立委莊瑞雄昨晚透露，向行政院建議對台東「觀光補助比照花蓮」的三項，「（交通部）部長說OK了」。台東旅宿業者深夜聽聞反應十分誇張，直說「整個人都清醒了」，眼見苦求半天的補助有望，「麻煩莊委員繼續留在台東」。

莊瑞雄說，業者建議比照花蓮補助的項目有三，其中包含自由行補助每房1000元、每人每月可申請一次，不分平假日從週一至週日皆可實行，也加碼團體補助優惠至每團最高獎助金2萬元，交通部長陳世凱透過觀光署長周永暉回覆他「OK了」，「就差行政院長卓榮泰親自到台東宣布而已」。

請繼續往下閱讀...

莊瑞雄表示，花、東本該是一家，大地震後台東與花蓮的狀況只差在花蓮有財損、台東沒有，但經濟狀況都一樣差，為何就不能讓台東業者好過一點？他說，台東和屏東太像了，鄰近有離島、漁產豐富、也有許多原民鄉鎮，依照他以往在屏東服務的經驗，銜總統賴清德之命「認養台東」，盡力為台東鄉親服務。

據了解，台東旅宿業者22日組團透過行政院東部辦公室與莊瑞雄聯繫，並提出多項訴求，25日莊瑞雄就在民進黨中常會上向賴清德轉達台東業者苦衷，當時賴清德即指示卓榮泰南下與業者意見交流，讓台東民眾了解政府確實有為台東民眾努力。

「台東觀光有救了！」業者聽聞請願受採納後說，找那麼多立委、政治人物全都碰壁「根本已對政治人物不抱期待，但業者也只能死馬當活馬醫不斷求救」，本來來以為莊瑞雄不是台東人，「以為（求）莊瑞雄沒三小路用，想不到成功了」。

台東業者在花東補助不同調期間，也與花蓮業者多次磨擦後才協調成功，但業者認為，北部客皆經花蓮才來台東，花蓮不見起色、台東也好不了，才處處求援，如今莊瑞雄宣布的內容根本是久旱逢甘霖，「快想膜拜莊瑞雄了，麻煩莊瑞雄留在台東」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法