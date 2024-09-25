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「嗨！出發吧來台東」演唱會卡司超狂 姐姐謝金燕、動力火車嗨唱

11月9、10日在台東市海濱公園舉辦「嗨！出發吧來台東」大型演唱會，「姐姐」謝金燕除了演出，也要趁機來個小旅行體驗台東好山好水。（台東縣政府提供）

11月9、10日在台東市海濱公園舉辦「嗨！出發吧來台東」大型演唱會，「姐姐」謝金燕除了演出，也要趁機來個小旅行體驗台東好山好水。（台東縣政府提供）

2024/09/25 17:01

〔記者劉人瑋／台東報導〕不知道拚不拚得過？台東縣政府說，花蓮有五月天的「一路向東」演唱會，台東不落人後，11月9、10日在台東市海濱公園舉辦「嗨！出發吧來台東」大型演唱會，卡司陣容包括「姐姐」謝金燕、盧廣仲、動力火車、吳克群、滅火器、芒果醬MangoJump等超人氣歌手和樂團，其實，縣府本來要找更多大咖到場，只是中國高價僱請歌手才做罷。

五月天到花蓮演唱消息傳出後，台東縣議員、業者高喊「我們也要五月天」、要演唱會！縣府以部分中央振興觀光經費找尋重量級歌手演唱，但五月天花蓮演唱會預計11月2日舉行，要讓北部遊客能在2日和9日分別來花蓮、台東，台東縣文化處說，「自知難度太高」，也只能盡量找尋可與之匹敵者。

雖然這次請來歌手都有十足人氣，11月初中國也有多場活動，許多天王級樂團、歌手早就被中國重金簽走。台東縣文化處說，所幸還能找到有空檔、愛台東的藝人，趁他們還沒被中國市場吸引走之前請來，以「人海戰術」力抗五月天前一波吸走的人潮。處長李吉祟說，花東本是一家，我們算提供另一種選擇給大眾。

文化處說，靠著「乘風破浪的姐姐」在中國成為家喻戶曉巨星的謝金燕，日前接到台東演出邀約，謝金燕說，超開心，「姐姐出道這麼久，竟然沒有印象在台東有演出過，必須要趁機來個小旅行體驗台東好山好水，鄉親記得IG、FB留言推薦在地美食，還有好久不見的姐寶們，我們台東見啊」。

曾在池上秋收時金黃的稻田中演出的盧廣仲，回應文化處時說，很喜歡台東的美麗山水和友善的笑容，只要來到台東心情自然就會很平靜，有一種凝神的效果。而且他聽說現在有旅遊補助，有機會一定會找朋友一起去旅行。

原民天團動力火車到年底行程幾乎滿檔，他們說，演出時一定會有經典歌曲「回憶殺」橋段，讓全場變成大型KTV，邀請粉絲一定要來看演出。

11月9、10日台東市區海濱公園連唱兩晚

縣府說，台東縣政府鼓勵遊客深度玩台東，推出「預約台東假期」3天2夜套裝遊程，歌迷可自由搭配入住飯店、旅宿，結合免費半日遊及加價自選行程，兩人就能成行，每人最低僅要花費1999元起，活動到11月25日止，預計有9000名旅客享有獎勵優惠，除了白天觀光行程超優惠，11月9、10日兩天晚間7點於台東市區海濱公園舉辦「嗨！出發吧來台東」演唱會，巨星陣容超越各縣市耶誕及跨年。

動力火車預告會有經典歌曲「回憶殺」橋段，讓全場變成大型KTV，邀請粉絲一定要來看。（台東縣政府提供）

動力火車預告會有經典歌曲「回憶殺」橋段，讓全場變成大型KTV，邀請粉絲一定要來看。（台東縣政府提供）

「嗨！出發吧來台東」大型演唱會卡司堅強，盧廣仲也來獻唱。（台東縣政府提供）

「嗨！出發吧來台東」大型演唱會卡司堅強，盧廣仲也來獻唱。（台東縣政府提供）

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