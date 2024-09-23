台東客家園區招租 座落池上占地6.57公頃

台東客家文化園區位於池上，縣府辦理標租。（記者黃明堂攝）

2024/09/23 19:55

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣池上鄉近年來觀光業發達，鄉內的台東縣客家文化園區占地廣闊，遊客卻稀少，縣府決定釋出招商，希冀由委託經營管理的方式，結合客家文化特色、深度旅遊、特色露營及文創聚落體驗等，讓客家文化園區更具觀光魅力。

縣府民政處表示，台東客家文化園區交通便利，風景優美，鄰近池上伯朗大道及日暉國際渡假村，除了作為縣內客家文化傳承的重要據點外，也是縱谷地區熱門觀光景點，為活絡服務機能與創新客家文化觀光，縣政府將採委外經營管理，即日起至10月7日止辦理公開標租。

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民政處說，台東縣客家文化園區於2006年落成，佔地6.57公頃，除了具有台東客家文化傳承的重要功能外，也是花東縱谷熱門觀光景點之一，具客家文化、東部特色及生態環保等三大特色，結合園區周邊的台糖池上牧野渡假村、池上觀光碾米廠、伯朗大道等景點，不但是縱谷地區一顆閃閃發亮的珍珠，也是傳承客家文化的重鎮。

民政處進一步說明，此次標租標的為池上鄉新興村新光路一號之建築物、停車空間及園區土地，面積6.57公頃。客家文化園區除可規劃為農特產品、冷熱飲、文創藝品、民生用品販售也可作為教學、展演、活動、旅遊服務、產業發展之使用。同時鄰近池上伯朗大道等知名景點，區內亦設有停車場，極具發展潛力。

縣府期望藉由引進民間專業經營團隊，活化台東縣客家文化園區既有設施，並容許新增設施，以提供完整的服務機能，增進縱谷整體觀光吸引力及客庄產業之豐富性。

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