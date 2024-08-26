為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺東縣

古謠不會唱就要罰！池上阿美族頭目嚴格執法 連議長也不放過

表現不理想就會被頭目當場懲罰，傷害不強但富含警惕意味。（記者劉人瑋攝）

表現不理想就會被頭目當場懲罰，傷害不強但富含警惕意味。（記者劉人瑋攝）

2024/08/26 06:37

首次上稿 08-25 23:26
更新時間 08-26 06:37

〔記者劉人瑋／台東報導〕古謠不會唱就要罰！就算是議長也不能放過。台東縣池上阿美族年祭將結束，許多部落十分重視當地恆春阿美特有的7首古調，有的部落是分年齡階層考試，25日振興部落頭目余振雄拿著山棕死命盯著族人，不唱、跳或態度消極就拿山棕「鞭打」，雖然打起來不痛，但示警意謂十足。台東縣議會議長吳秀華雖是來賓，也沒被放過，頭目一鞭揮出作勢懲罰，嚇得眾婦女尖叫亂逃。

恆春阿美在池上有「七古謠」，七首古調，陸安部落是分階級個別考核，眾目睽睽下唱、跳，只要唱錯就是被罵、眾人大笑，壓力不小。中午振興部落年祭，頭目余振雄拿著山棕葉到處盯人，只要沒唱歌、舞跳得不投入就以山棕打人，期間頭目一臉不悅叫一名青年族人出列，直說「是木頭嗎？動都不動也不唱歌」。青年高跪姿被打屁股、罰酒後，再感謝頭目教誨便返回隊伍繼續跳。

余振雄說，部落長輩打人都是用竹棍、山棕，「小時候是被大人以竹枝抽打，山棕軟多了！打了也無痛感，偏重精神上的教訓為主」。

吳秀華昨天是來賓，只負責「對嘴」唱歌，加上附近婦女團似乎稍有疲憊，頭目一棍揮出已嚇得議長及眾婦女尖叫到處亂躲，但眾人也看出這是「頭目的溫柔」，面對婦女，頭目大多只是作勢襲人結果棍打地面，婦女們雖尖叫卻也笑得很開心，即使如此，頭目仍然要板起臉喝斥「大聲唱」、「動作！動作」

池上鄉長林建宏表示，今年許多部落著重在報訊，「七古謠」則是歷年皆有的年祭「考核」，這同時也是池上公所、部落努力保存的對象，在各方努力下也讓池上更顯不同。

台東縣議會議長吳秀華（左二）和其他阿美族婦女們也被警告，但頭目面對婦女倒是客氣多了。（記者劉人瑋攝）

台東縣議會議長吳秀華（左二）和其他阿美族婦女們也被警告，但頭目面對婦女倒是客氣多了。（記者劉人瑋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
兩階段生物防治 池上「稻黑椿象」退散
2024/06/18 05:30

兩階段生物防治 池上「稻黑椿象」退散
國產署首批碳匯標脫 得標廠商出爐
2024/06/24 19:34

國產署首批碳匯標脫 得標廠商出爐
impression

台亞風能舉辦「海派野餐親子遊」深耕在地同樂
畫排灣族文化 瑪家佳義國小開展
2024/08/10 05:30

畫排灣族文化 瑪家佳義國小開展
原住民族正名30週年 屏東縣長周春米：讓族人唱自己的歌
2024/08/01 22:51

原住民族正名30週年 屏東縣長周春米：讓族人唱自己的歌
impression

南台都更天王國城啟動嘉義翻轉首章
臺東縣今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播