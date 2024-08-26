古謠不會唱就要罰！池上阿美族頭目嚴格執法 連議長也不放過

表現不理想就會被頭目當場懲罰，傷害不強但富含警惕意味。（記者劉人瑋攝）

2024/08/26 06:37

首次上稿 08-25 23:26

更新時間 08-26 06:37

〔記者劉人瑋／台東報導〕古謠不會唱就要罰！就算是議長也不能放過。台東縣池上阿美族年祭將結束，許多部落十分重視當地恆春阿美特有的7首古調，有的部落是分年齡階層考試，25日振興部落頭目余振雄拿著山棕死命盯著族人，不唱、跳或態度消極就拿山棕「鞭打」，雖然打起來不痛，但示警意謂十足。台東縣議會議長吳秀華雖是來賓，也沒被放過，頭目一鞭揮出作勢懲罰，嚇得眾婦女尖叫亂逃。

恆春阿美在池上有「七古謠」，七首古調，陸安部落是分階級個別考核，眾目睽睽下唱、跳，只要唱錯就是被罵、眾人大笑，壓力不小。中午振興部落年祭，頭目余振雄拿著山棕葉到處盯人，只要沒唱歌、舞跳得不投入就以山棕打人，期間頭目一臉不悅叫一名青年族人出列，直說「是木頭嗎？動都不動也不唱歌」。青年高跪姿被打屁股、罰酒後，再感謝頭目教誨便返回隊伍繼續跳。

余振雄說，部落長輩打人都是用竹棍、山棕，「小時候是被大人以竹枝抽打，山棕軟多了！打了也無痛感，偏重精神上的教訓為主」。

吳秀華昨天是來賓，只負責「對嘴」唱歌，加上附近婦女團似乎稍有疲憊，頭目一棍揮出已嚇得議長及眾婦女尖叫到處亂躲，但眾人也看出這是「頭目的溫柔」，面對婦女，頭目大多只是作勢襲人結果棍打地面，婦女們雖尖叫卻也笑得很開心，即使如此，頭目仍然要板起臉喝斥「大聲唱」、「動作！動作」

池上鄉長林建宏表示，今年許多部落著重在報訊，「七古謠」則是歷年皆有的年祭「考核」，這同時也是池上公所、部落努力保存的對象，在各方努力下也讓池上更顯不同。

台東縣議會議長吳秀華（左二）和其他阿美族婦女們也被警告，但頭目面對婦女倒是客氣多了。（記者劉人瑋攝）

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