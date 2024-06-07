唯一拒出席台鐵137週年慶！台東站「貓站長」還出喵喵拳揍人

貓站長「小不點」儼然成為台東站象徵，頭也不回走到場外，缺席今天台鐵137週年慶也不會被怪罪。（記者劉人瑋攝）

2024/06/07 19:27

〔記者劉人瑋／台東報導〕台鐵今天舉行137週年慶，台東站歷任站長從新站的首任站長張建曆到現任站長都到場了，但有一位「站長」拒絕參加，現任站長鄭成忠找對方邀請與會，還被毒打一頓！原來是台東站人氣最高的「貓站長」小不點，但為防牠缺席，台東站特別製作了貓站長馬克杯，以「保證每會必參加」

雖不是刻意飼養，本是流浪貓的小不點長期佔據車站，被許多遊客當成「站長」，還叮囑站方要好好照顧，小不點也住得更理所當然，只是牠疑似想「扶正」，常常在正牌站長鄭成忠座位「留下氣味」，宣示領域。

今天是重要場合，偏偏小不點不喜人多場合，加上近期站方人員常抓貓結紮，讓貓站長以為眾人打算逮牠而心生畏懼，躲在辦公室不出面。

在眾人輪流敲擊貓罐頭吸引下，將小不點拐到活動現場，但牠似乎發現被騙，頭也不回走到場外，即使鄭成忠想趁機將牠抱回現場與站長們合照「有牠才完整」，卻慘遭貓拳飽和式攻擊。鄭成忠說，站方本來就想找小不點出面，擔心牠不受控，才在活動背板畫上貓站長圖像，以備牠「不克出席」。

貓站長現身以來就一直被民眾偷拍，顯見人氣之高，即使站長被修理最慘，鄭成忠說，還是將牠的Q版及寫實版像印在馬克杯上，只有重要貴賓才有、只送不賣，象徵小不點對台東站的重要性。

貓站長「小不點」和馬克杯。（記者劉人瑋攝）

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