畢業證書無法親領！台東小六童遭鐵捲門壓死 畢典留位子給他

楊童畢業證書已印好，惜本人無法親自領證。（民眾提供）

2024/06/02 17:59

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東市12歲楊姓少年即將畢業升國中，昨（1日）剛離開家門又復返，不幸被自家鐵捲門夾住胸部送醫不治身亡，讓家屬悲痛欲絕。學校校長難過表示，一路看他個性愈來愈好，因此特地設立「最佳潛力獎」在畢業典禮上頒發，如今本人卻永遠無法親自受獎，但依然會為他留下了空位。

楊童今在檢方初步相驗下認定，死因係為鐵捲門壓住胸部，導致肺挫傷併呼吸衰竭引發缺氧性腦病變死亡，檢方稍後也將遺體發還。校長看著他一路走來個性愈來愈好，楊童意外身故讓家人悲痛逾恆，更讓師長看到教育的種苗就此消逝、倍感難過。

校長不捨表示，他對於楊同學印象很深刻，他與弟弟互動十分好，是個可靠的大哥，雖然在校成績一般，甚至剛入學時情緒波動又大、偶與同學衝突，但他本性好，只是年紀關係不懂情緒控管，當時導師、全班同學站在協助的角色慢慢讓他的個性更加穩定，到了三、四年級以後也能和全班同學打成一片，在班上可以和同學們合作，被誇獎還會害羞，不僅是老師看到他的轉變，他也對這個孩子讚譽有加。

校長回憶，有次假日在校打球還將音響開大聲干擾仍在學習的人，其實是因他以為校內已無人才如此，在值班老師告知後他就立即道歉並改正，他勇敢面對過錯、不規避責任「從他身上看到男子漢的勇敢」。

身為教育人員，花了數年精力在學生身上，見楊童逐漸變好，想不到生命就瞬然而止。校長說，他有心學習只是還不得要領，但最近國語考了90幾分讓大家十分驚喜，看他一直為自己努力實在是眾人榜樣，學校還打算在畢業典禮那天為他頒發「最佳潛力獎」，只是再見他卻是他醫院的最後一面，自己和家人當下淚流不止，只是畢業典禮當天仍為他留下位置。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法