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訪太麻里「天空之鏡」導航變迷航 一家三口墜邊坡車尾悚懸空

警消及民力合力救援。（記者黃明堂翻攝）

警消及民力合力救援。（記者黃明堂翻攝）

2024/01/24 19:36

〔記者黃明堂／台東報導〕呂姓女子開車與家人要去台東縣太麻里鄉著名祕境「天空之鏡」，按照導航指示開進山區新吉產業道路，卻被引導到杳無人煙的羊腸小徑，倒車回頭時，連人帶車墜落邊坡，只好報警求助。員警順利尋獲，通報消防人員及通知民間救難人員到場協助一家三口下山。

大武警分局美和派出所前天接獲通報，有民眾開車在太麻里山區新吉產業道路受困，連人帶車墜落邊坡。警員顏瀚、李欣亞確認呂姓女子一車3人意識清楚，無生命危險，教導利用Google地圖傳送經緯度定位，立即開巡邏車上山搜救。

新吉產業道路坡度陡峭，地面覆蓋濕滑苔蘚，警車數度打滑，員警改步行搜尋，終於在產業道路聽見喇叭聲，發現受困者3人，驚見車輛後車尾懸空，立即通報消防人員，同時向民眾借機車來回往返山腳下，引導救難人員的四輪驅動救難車上山營救，最後在警消及民力多方嘗試下，順利讓呂姓女子一行人脫困，呂姓駕駛及車上乘客對在場所有協助救援的警消人員及民力深表感激。

大武分局說，台東許多祕境景點多位於山區，呼籲民眾在駕車旅遊時，務必提前確認地理位置，避免誤入人跡罕至的深山林道及路況不佳的產業道路。

遊客開車開衛星導航到太麻里山區天空之鏡，誤入小徑後墜邊坡。（記者黃明堂翻攝）

遊客開車開衛星導航到太麻里山區天空之鏡，誤入小徑後墜邊坡。（記者黃明堂翻攝）

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