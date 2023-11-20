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導航帶錯路！新北情侶開車赴桃園後山露營受困 警繩索拉車救援

新北市李男偕女友（左起）開車導航到復興光華山區受困，感謝警方義警用巡邏車拉助脫困。（記者李容萍翻攝）

新北市李男偕女友（左起）開車導航到復興光華山區受困，感謝警方義警用巡邏車拉助脫困。（記者李容萍翻攝）

2023/11/20 18:53

〔記者李容萍／桃園報導〕新北市29歲李姓男子與女友2人，昨晚駕駛休旅車欲前往桃園市復興區華陵里山區一處露營地露營，兩人不熟路況，開啟導航系統，不料至晚上昏暗駛進光華部落一處產業道路受困、動彈不得，李男緊急求助，大溪警分局今（20日）表示，警方巡邏車據報趕到，備好繩索拖拉脫困和指點，情侶致謝後，如願轉往露營地。

大溪警分局表示，李姓男子與女友這對情侶利用週休假期從新北開車前往桃園市復興區華陵里山區一處露營地露營，兩人第一次到該露營區，因路況不熟開啟導航系統，由於山區天色昏暗、視線不佳，李男一路跟著導航卻走錯路，車子行經產業道路的泥土路卡住動彈不得，荒郊野外無人經過，只好報警求助。

大溪警方表示，李男因跟著導航系統導引走錯路， 開進光華部落山區一處產業道路，地面泥土下雨濕潤，車子卡在路中動彈不得，警方獲報，光華所警員和義警前往救援，並利用繩索將受困車輛用巡邏車拖拉方式協助脫困，並帶回派出休息，李男情侶致謝後，在警方指路下開心前往露營地度假。

警方呼籲，夜間行駛山區道路應放慢車速，路況不熟地區應先確認道路狀況，必要時應先下車察看，避免發生意外。

新北市李男偕女友（左起）開車導航到復興光華山區受困，感謝警方義警用巡邏車拉助脫困。（記者李容萍翻攝）

新北市李男偕女友（左起）開車導航到復興光華山區受困，感謝警方義警用巡邏車拉助脫困。（記者李容萍翻攝）

新北市李男偕女友（左起）開車導航到復興光華山區受困，感謝警方義警用巡邏車拉助脫困。（記者李容萍翻攝）

新北市李男偕女友（左起）開車導航到復興光華山區受困，感謝警方義警用巡邏車拉助脫困。（記者李容萍翻攝）

新北市李男偕女友（左起）開車導航到復興光華山區受困，感謝警方義警用巡邏車拉助脫困。（記者李容萍翻攝）

新北市李男偕女友（左起）開車導航到復興光華山區受困，感謝警方義警用巡邏車拉助脫困。（記者李容萍翻攝）

新北市李男偕女友（左起）開車導航到復興光華山區受困，感謝警方義警用巡邏車拉助脫困。（記者李容萍翻攝）

新北市李男偕女友（左起）開車導航到復興光華山區受困，感謝警方義警用巡邏車拉助脫困。（記者李容萍翻攝）

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