為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺東縣

台東關山分局甜姐兒女警官IG擁6萬粉絲 成打詐宣導急先鋒

台東縣警察局關山分局第二組巡官蔡尹齊長相甜美，個人擁有6萬多粉絲IG社群，成為分局「防詐小天使」。 （記者黃明堂翻攝）

台東縣警察局關山分局第二組巡官蔡尹齊長相甜美，個人擁有6萬多粉絲IG社群，成為分局「防詐小天使」。 （記者黃明堂翻攝）

2023/09/15 23:12

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣警察局關山分局第二組巡官蔡尹齊長相甜美，個人擁有6萬多粉絲IG社群（帳號「貓肉球」：angie-theta），成為分局「防詐小天使」。

她說，即日起到9月18日點止，只要完成以下步驟：「追蹤IG、按這篇防詐貼文愛心、貼文底下留言並寫下「打詐反詐、人人有責」、再將這則反詐海報分享至自己的IG限時動態及截圖並分享成功的照片給版主」，就有機會在9月20日晚間6的直播抽獎活動，抽中可愛「刑事警察熊熊」，只有8隻。

關山警察分局為擴大防詐及交安的宣導成效，除主動或是受邀前往電台、機關、學校及部落（社區）治安會議，或是利用各鄉（鎮）公所辦理各項活動時機，由「識詐交安宣導團」前往實施宣導，並以有獎徵答方式與民眾互動，提升民眾參與度，加深民眾識詐及交安知能。

除此之外，該分局還遴選長相甜美，且活潑的第二組巡官蔡尹齊擔任「防詐小天使」，在宣導活動上與民眾拍照互動，獲得大家一致的好評。

蔡巡官為力挺防詐騙，特以個人擁有6萬多粉絲的IG社群持續更新上傳防詐騙宣導活動時的照片及警語與粉絲們分享，還在粉絲破5萬大關時，利用勤餘時間製作「手寫防詐卡片」60份，寄送給被抽中的粉絲，卡片除寫上滿滿的祝福，更畫上可愛貓貓的防詐警語，可真是為了防詐騙宣導使出全力，目的就是要大家小心！小心！再小心！

關山警察分局表示，此次抽獎活動，請中獎者於9月22日24時前私訊給蔡巡官，必須留下「真實姓名、地址及電話」，若超過時間或不留下個人資料就視同放棄；且每位參加抽獎的朋友，將會用你們的IG帳號作為抽獎籤，直播抽出得獎者，會大聲唱名中獎者的帳號，無法接受的人請勿參加抽獎；以上為參加抽獎注意事項，請大家詳閱。

台東縣警察局關山分局第二組巡官蔡尹齊長相甜美，個人擁有6萬多粉絲IG社群，成為分局「防詐小天使」。 （記者黃明堂翻攝）

台東縣警察局關山分局第二組巡官蔡尹齊長相甜美，個人擁有6萬多粉絲IG社群，成為分局「防詐小天使」。 （記者黃明堂翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
岡山破獲假投資真詐財案 3名車手僅16、17歲
2023/09/14 15:11

岡山破獲假投資真詐財案 3名車手僅16、17歲
別上當！苗縣上半年民眾遭投資詐騙364件 金額破5億元
2023/09/14 14:03

別上當！苗縣上半年民眾遭投資詐騙364件 金額破5億元

關節氣象台發布警報：威脅膝蓋！
肖像被詐騙盜用 曹興誠：別上當、大家一起去檢舉
2023/09/10 06:24

肖像被詐騙盜用 曹興誠：別上當、大家一起去檢舉
超仙正妹美貌曝光！明星老爸竟是「他」受封國民岳父
2023/09/06 12:42

超仙正妹美貌曝光！明星老爸竟是「他」受封國民岳父

董至成越喝越瘦 抗中年危機狂甩15公斤
臺東縣今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播