東縣守護受暴婦女 提供緊急短期庇護服務

守護受暴婦女，台東縣政府提供緊急短期庇護服務，打造一處溫暖安全的家。（記者陳賢義攝）

2023/03/06 14:44

〔記者陳賢義／台東報導〕守護受暴婦女，台東縣政府自2022年9月提供緊急短期庇護服務，全天候24小時轉介，打造溫暖安全的家，保障受暴婦女人身安全，增強回應社會適應能力，自開辦以來已庇護7案15人；社會處長陳淑蘭表示，期待在縣府社工專業服務下，使受暴婦女順利返回社區自立自主。

小君（化名）與丈夫阿泉（化名）經友人介紹結婚近30多年，因家境及生活習慣差距，婚後一直不被丈夫尊重，動輒用言語辱罵貶抑，還會在子女面前責備羞辱，酒後更是拳腳相向；小君曾想過離婚，但為了維持家庭完整選擇隱忍，如今子女皆已成年，夫婿暴力仍舊，經子女鼓勵勇敢求助。

社接獲通報，提供緊急庇護、法律協助、聲請保護令、就業協助及心理諮商等服務，透過社工和生輔員的陪伴，讓小君有一個安全的環境安頓身心思索下一步，歷經半年多的輔導，完成機車考照小君，終決定離開丈夫展開嶄新生活。

陳淑蘭表示，短期庇護服務開辦迄今協助15人進住庇護處所，讓受暴婦女透過專業服務，降低創傷反應，正視自身安全、權益，並增進社會適應能力；縣府建構家暴防治安全網絡，提升受暴婦女自我保護能力，進而遠離暴力循環，使其順利返回社區自立自主。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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