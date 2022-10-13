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    台東縣府整治射馬干大排 濕地保育難解農民槓環團

    台東市射馬干排水系統長年造成鄰近農田淹水，農民盼縣府盡速整治。（記者黃明堂攝）

    台東市射馬干排水系統長年造成鄰近農田淹水，農民盼縣府盡速整治。（記者黃明堂攝）

    2022/10/13 12:28

    〔記者黃明堂／台東報導〕知本濕地主要水源的射馬干大排長年易生洪患，影響農作。台東縣府規劃「射馬干排水系統治理計畫」今天（13日）召開說明會，農民踴躍出席表達贊成，並盼盡快進入工程施作，不過，荒野保護協會台東分會認為計畫內容並不明確，且出海排水段可能影響生態核心，持保留態度。建農里里長林金寶怒摃：「要不然你們把地都買下來當濕地？」

    台東縣府建設處規劃射馬干排水系統治理計畫，規劃拓寬改善出海口以上4公里多的河道，並設水防道路。原規劃內容在出海口是照現狀蜿蜒排入知本濕地，但水利署審查委員有異議，因此重新擬定避開現有濕地，另在北岸保安林處開鑿20公尺寬的河道，讓水直排入海。

    建設處水利科長吳澤元說明，新方案避免干擾濕地，且不採用高強度構造物，降低生態衝擊，為避免濕地缺乏水源，也會擬訂分流入濕地的策略，盼達到治水兼顧生態。

    今天受邀出席的農民都是土地將被局部徵收的地主，僅一人憂被徵收後土地面積不足興建農舍的2.5分門檻，多數農民願意犧牲土地，解決自身土地的積水問題，也降低社區及道路淹水機率。農民發言要求縣府不要只是規劃，要趕快做，吳澤元則說，必須將修正計畫報水利署審查核定及公告後，縣府才能據以爭取經費，進入實質工程階段。

    不過，荒野協會台東分會出席人員認為計畫內容太籠統，無法正確判斷生態影響程度，且濕地北岸是生態核心區，魚蝦生態豐富，直排河道是否會影響生態仍難論斷。

    建農里里長林金寶對環團的看法表達異議，他說自己快60歲，從小在此生長，熟知原本沒有所謂「知本濕地」，這是射馬干的區域排水及農田排水到海岸排不出去，才形成濕地，面積時大時小。農民更在乎的是有良好的排水，解決長年淹水之苦，環團如果認為濕地很重要，不如自己花錢向農民買地做為濕地。

    台東縣府建設處水利科長吳澤元說明射馬干排水系統治理計畫。（記者黃明堂攝）

    台東縣府建設處水利科長吳澤元說明射馬干排水系統治理計畫。（記者黃明堂攝）

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