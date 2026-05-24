「水體」首列古蹟 「霧裡薛圳」見證水文歷史

「霧裡薛圳」第二支線明渠「古蹟紀念日」起走式暨導覽走讀活動昨舉行。（記者蔡愷恆攝）

「霧裡薛圳」第二支線明渠「古蹟紀念日」起走式暨導覽走讀活動昨舉行，台北市副市長林奕華致詞表示，去年五月「霧裡薛圳」正式列為台北市的市定古蹟，如今已滿一年，具有重大意義。大員水文化復興協會理事長梁蔭民也說，「霧裡薛圳」是首次人工建造、挖在地下的水路列為的古蹟；過去大家可能覺得這只是臭水溝，但它承載了三百年的歷史。

林奕華說，去年五月主持文資審議時特別感動，「霧裡薛圳」正式列為台北市的市定古蹟。這具有重大的意義，因為這片區域未來會有都市更新，古蹟身份能確保水圳受到保存，相關開發計畫都必須經過市政府的把關。感謝協會、里長、大安社大及文史工作者的努力，讓原本可能消失的東西重新呈現在大家面前。

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梁蔭民說，這除了是台灣第一次將「水體本身」列為古蹟，也是第一次把人工建造、挖在地下的水路列為古蹟，達成里程碑。他說，希望市府保存、改善並增加城市裡殘存的水，關係到淹水防治、減碳、熱島效應、生物多樣性、觀光休閒、環境教育及城市永續發展，盼文化局將此訊息帶回，從水文化的角度推動城市永續。

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