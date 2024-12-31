空品維護區 北市新生南路至松江路明年納入

圖為空氣品質維護區內的警示路牌。（環保局提供）

2024/12/31 05:30

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市第三期空氣品質維護區（新生南路至松江路與民權東路交叉口南北向車道），自明年一月一日起實施。進入區域內的柴油大客貨車、小貨車應取得優級自主管理標章，機車要完成當年度定期排氣檢測，起重機必須取得施工機具清潔排放自主管理標章。上半年違規者將先進行勸導，七月一日起直接告發，裁罰五百元至六萬元罰鍰。

違規車輛 7月起直接告發、開罰

台北市於二○二一、二○二二年劃設施行第一、二期空品維護區；第一期包含市府、台北、南港轉運站及陽明山公園、國父紀念館、故宮博物院、中正紀念堂、台北一○一大樓與忠烈祠。第二期包含北投、內湖、木柵焚化廠與松山機場。截至今年十一月卅日止，違規裁罰機車三三七五件、柴油小貨車五八三七件、柴油大客貨車四四○三件，總計裁罰金額達一六三三萬○五○○元。

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環保局於二○二三年十二月再公告新生南路至松江路與民權東路交叉口南北向車道為第三期空品維護區，明年元旦起施行；該範圍較廣，包含五所學校、一間醫院、公車專用道與自行車道，且管制為不特定對象，六月卅日前違規者會收到勸導通知單，自七月一日起直接取締告發，裁罰五百元至六萬元罰鍰。

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