幫募款、輔選 柯文哲利用市府壯大黨務

2024/12/29 05:30

議員指柯安插官員 網羅企業財團挹注黨資金 入黨能就快速升官

〔記者楊心慧、甘孟霖／台北報導〕前台北市長、民眾黨主席柯文哲涉及京華城和政治獻金弊案被起訴，過去柯文哲於市長任內，不少「高官」替柯文哲募款、輔選遭議員詬病，民進黨台北市議員許淑華表示，起訴書的內容間接證實，柯利用市府資源壯大民眾黨，完全就是「寄生北市府」；國民黨台北市議員秦慧珠表示，柯文哲創黨後只要底下的人入黨，一路快速升官，反之沒加入會被邊緣化，甚至最後淪為走人、背負罵名的下場。

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起訴書指李文宗調度財務 謝明珠募款

起訴書寫出，民眾黨於二○一九年八月六日創黨，當時柯市府的官員，包含時任北市府顧問蔡壁如、時任北市產發局長林崇傑、時任北捷董事李文宗皆為創黨黨員，尤其是李文宗更受柯指示調度所有相關政治財務運作事宜，至於在二○二○年九月擔任北市府市長室主任的謝明珠則被柯文哲要求對外募款的工作。

曾燦金請假幫站台 林崇傑引見企業大老

事實上，除起訴書中提到的人，另還包含前社會局長周榆修、前教育局長曾燦金、前秘書長張哲揚、前副市長黃珊珊皆受柯重用，也曾因輔選相關問題遭議員詬病，如曾燦金在教師節請假，替打市長選戰的黃珊珊站台挨批、林崇傑常替柯引見企業大老，甚至本次起訴書更揭露柯要求林崇傑利用北市府補助新創事業等案件，讓其公司從北市府資源獲得挹注。

利用補助新創事業 從市府獲得資源

許淑華表示，柯文哲於二○一九年成立民眾黨、決定參選總統後，願意加入民眾黨的就會變成他的重要幹部，如李文宗、林崇傑、張哲揚等人，市府內部甚至還有柯的網軍團隊，只要議員質詢，網軍就會在網路發動攻擊，北市府當時瀰漫只要投靠柯文哲就能當幹部的氛圍，柯利用市府名義，替自己的政黨募集資金或使用市府資源。

許淑華進一步指出，許多地方建設、民間投資、BOT案需仰賴市府支持，不少企業會選擇向柯文哲「朝貢」，最終北市府變成柯的外部單位運作的系統，甚至回饋到民眾黨，也就是說他拿著市長的光環，交了很多「柯友友」，加上安插在市府相關的官員去網羅更多的企業財團，並壯大民眾黨的資金。

國民黨議員秦慧珠表示，柯文哲創立民眾黨後，底下的局長只要入黨，都可以繼續擔任局長，不然就是仕途平步青雲、一路快速升官，反觀沒有加入的官員，都有點邊緣化，根本是把市府官員當作黨工來用。

議員︰用人不問專業 只看聽話與否

她表示，公務員是國家的公務員，但柯卻將其當作私兵，從此次檢察官起訴書內容也可看到，只要底下官員不聽話、不合柯文哲的旨意，就會被換掉；如前產發局長林崇傑曾是前台北市長郝龍斌手下的人，歸順柯文哲後被提拔當局長，一當就是八年；柯大帳房、大選競辦財務長李文宗也沒有專才，卻能當北捷董事長，凸顯用人不問專業、只看聽話與否。

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