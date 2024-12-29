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    首頁　>　臺北市

    台北馬賽事攝影 被控遭壟斷

    2024/12/29 05:30

    〔記者甘孟霖／台北報導〕一年一度盛事台北馬拉松今年首度升格為「金標籤」認證賽事，不過賽後卻爆發爭議。本報接獲讀者投訴指出，台北馬官方將賽事攝影營利權益獨家授權予創星影像股份有限公司（ALL SPORTS），官方還稱將針對未經授權的攝影營利行為訴諸法律，質疑這是壟斷行為。對此，主辦賽事的中華民國路跑協會副秘書長曾姿燕強調，官方是針對未經授權使用台北馬LOGO營利的單位，將訴諸法律。律師林詠御指出，如涉及「商業使用」恐產生爭議。

    路協：僅針對未經授權使用LOGO營利

    台北馬臉書粉專日前貼出聲明指出，「未經主辦單位授權者，嚴禁利用本賽事經營相關商業活動、擅自拍攝選手影像並用以販售營利。如有違反，主辦單位將採取法律途徑」。

    投訴人李先生說，官方並沒有權力限制其他攝影師，他認為這行為無異於壟斷。

    官方聲明也引發許多跑者反彈，許多人認為官方照片不佳，因而尋求民間其他攝影作品，「ALL SPORTS布的點超少，幾乎都落在終點前，反觀其他家，各分段都可以找到照片」、「本人在此同意授權肖像權給辛苦的非官方攝影師，不同意讓主辦壟斷」。

    曾姿燕表示，各大馬拉松都會有大會指定攝影，如果個人攝影師拍照是免費送給跑者，那官方不會有意見；但路跑協會強調，如攝影師拿了台北馬具商標授權的LOGO，製作浮水印放在照片上販售，就會侵害到官方指定攝影合作夥伴的權益。

    林詠御認為，馬拉松場地是公開場所，大家都可以拍，但相關照片使用就要看用途，比如製作新聞就屬「合理使用」範圍；但如果是使用在販售、拉贊助等「商業行為」就會比較有爭議。

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