腸病毒輕症 北市下學期不須全班停課

2024/12/29 05:30

確診重症或高風險病毒 才須停課7天

〔記者甘孟霖／台北報導〕今年腸病毒疫情比往年嚴峻，現行「727」停課標準，只要七天內幼兒園、托嬰中心同一班級有兩人以上確診，該班就應停課七天，許多家長為此疲於奔命找臨托顧小孩，社會局也說目前手上無托育兒童的臨托人員僅約廿名。台北市衛生局對此標準將調整，未來規定限於班上有確診重症或高風險病毒型病童，才會停課七天，減少因輕症導致全班停課狀況，新規最快過年後新學期就能適用。

找臨托顧小孩 家長疲於奔命

台北市議員汪志冰表示，近期腸病毒疫情一波未平一波又起，一、兩個月就要停課一次，這對家長造成很大困難，帶職家長照顧假不夠用、臨托的保母費用又高，希望市府能夠研議因應相關疫情停課，而衍生的托育補助，幫助這些疲於奔命的父母們。

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議員曾獻瑩指出，今年北巿一至十一月托嬰中心及幼稚園腸病毒通報一萬四七一九人次，造成二六○六班停課，許多家長不得不在工作和照顧孩子間疲於奔命，停課標準需要做出調整，減少家長奔波的狀況。

抗體變少 一整年都是流行期

台北市衛生局疾病管制科長張惠美說，今年腸病毒疫情確實較往年來得嚴峻，主因是因過去幾年武漢肺炎疫情防疫，造成腸病毒等傳染病疫情降低，孩子們沒有腸病毒的抗體，也累積較多易感染族群，相較過往流行期在其中兩、三個月，今年幾乎一年到頭都是流行期。

有A71、D68型病例 就會納入停課

衛生局表示，考量腸病毒感染學童幾乎都是輕症，近期已邀集府內教育局、社會局、勞動局等單位，以及專家、家長代表討論，研議停課新標準，未來課堂上有重症或高風險病毒型（如A71、D68型）案例，就會納入停課、停托條件，輕症者則不需要。此外，也要求教育、托育機構加強落實病例通報作為。

社會局表示，目前台北市有意願提供臨托服務，且手上無托育兒童者僅約廿名人員，因應衛生局修改停課、停托標準，未來因傳染病而產生的臨托需求應會有下降狀況，將持續研議配套措施，並觀察疫情對託育機構的影響，未來將依衛生局新規範推動調整，確保病童居家休息，輕症兒童可持續上課，平衡防疫與家長需求。

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