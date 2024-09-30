嗨唱創商機 北市「秋OUT音樂節」2天吸客2.5萬人

「秋OUT音樂節」連續兩天都吸引超過一萬人參加。（PIPE Live Music提供）

2024/09/30 05:30

北水處︰未來公館四季都會有一場代表性大型活動 帶動區域發展

〔記者蔡思培、何玉華／台北報導〕第五屆「秋OUT音樂節」上週末兩天在公館登場，有國內外百組藝人演出，主辦單位台北自來水事業處估計兩天約吸引二．五萬人次參與，北水處處長范煥英表示，未來公館四季都會各有一場大型活動，讓地方的合作越來越綿密帶動區域發展；台北市觀光傳播局長王秋冬表示，從區域平衡發展的基礎上，未來可透過行銷加強知名度，串聯河濱公園增加豐富性，成為北市南區適合市民參與的大型活動。

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公館商圈、水源市場店家積極參與 帶來人潮

以國內第一個可在都會區躺著聽的音樂節，在四年前由民間發起，如今已成公館的指標性活動，今年由北水處與PIPE Live Music主辦，結合產發局、水利處、商業處等市府單位，與公館商圈組織等公私協力，讓規模更擴大，除了邀請日韓港泰等超過一百組藝人的三座售票舞台，最重要的是有六座免費舞台讓民眾自由觀賞，兩天從下午到晚上的活動，約吸引二．五萬人次。

范煥英表示，公館周邊過去每年夏天有親水節、冬天有耶誕季活動，今年春天推出嘻哈音樂祭，九月份的「秋OUT音樂節」，將水源市場、公館夜市商圈拉入合作；未來每年四季都各有一場代表性的大型活動，希望讓公館地區合作越來越綿密，帶動區域發展。

行銷提升知名度 串聯古亭河濱公園增加豐富性

台北市資訊局長趙式隆、商業處長高振源等局處首長也到場感受音樂氣氛。趙式隆表示，「秋OUT音樂節」從民間舉辦到與市府、商圈合作，期待未來成為固定舉辦的活動，尤其是在售票舞台之外又有免費觀賞的舞台，可以讓更多人接觸並認識音樂節，成為未來購票的隱形客群。

高振源說，這次公館商圈、水源市場店家積極參與，活動為公館帶來人潮，相輔相成。

未來若舉辦「潮台北」等其他活動，只要周邊有商家，都可以套用此模式來串聯活動與商機。

王秋冬表示，北市南區比較缺乏大型的空間舉辦大型活動，這次活動之後將會評估效益，不排除未來透過行銷提升知名度，並在古亭河濱辦活動互相拉抬，在區域平衡發展的基礎上，加強整體活動內容的豐富性跟知名度，成為南區的大型活動代表。

「秋OUT音樂節」是國內第一個可在都會區躺著聽的音樂節。 （記者蔡思培攝）

「秋OUT音樂節」周邊有文創市集。（台北自來水事業處提供）

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