台北最大城市音樂節 「秋OUT」週末起嗨唱2天

2024秋OUT音樂節活動資訊。（資料來源：秋OUT音樂節官方臉書 製表：記者何玉華）

2024/09/23 05:30

9座舞台百組藝人開唱 150家公館商圈業者、攤商提供優惠

〔記者何玉華／台北報導〕台北公館商圈、夜市的平價美食、衣飾、運動用品等，是台大、師大、台科大、北教大、世新、政大等大學生逛街吃飯的最佳日常，本週末廿八、廿九日兩天，擴大舉辦的「二○二四秋OUT音樂節」，首度結合一五○家業者提供消費悠遊付單筆回饋廿％、特色店家優惠抽獎商品、免費贈送秋OUT限定周邊，還有超過一百攤台北今年最大文創市集，匯聚年輕人創業、創意能量，串聯起九座音樂舞台，一次體驗吃得好、逛得爽、聽得輕鬆盡興的台北最大城市音樂節。

超過百攤 最大文創市集逛個夠

台北自來水事業處今年整合公、私資源，首度擴大舉辦「二○二四秋OUT音樂節」，在商業處及水利處大力協助下，又獲民間單位包含台大公館商圈發展促進會、公館夜市自治會、水源市場自治會等在地商家響應，將有超過一五○家店面、攤商提供價值超過五百元的食品、商品兌換券供打卡抽獎；北水處長范煥英表示，「秋OUT音樂節」逐年擴大規模，希望以音樂節作為凝聚公私力量的發動引擎，促成舊商圈發展更上一層樓，打造出北市南區音樂與文化的發展特色。

「二○二四秋OUT音樂節」由北水處、水利處、商業處、悠遊卡公司與公館商圈組織、音樂展演空間業者們合作舉辦，市府出資舉辦三座免費大舞台，民間業者自籌經費舉辦三座免費小舞台和三座售票舞台，共九座舞台，邀請百組藝人演出。

嘻哈金曲歌王 蛋堡、Leo王來了

免費的「秋水」與售票的「秋月」舞台，都以時下年輕人最喜愛的嘻哈音樂為主秀，兩大嘻哈金曲歌王將在兩日分別壓軸演出；「蛋堡」今年很任性的只選擇出現在「秋OUT音樂節」，而「Leo王」與「幻術大仙」首次結合嘻哈與魔術同台共演，也只有在秋OUT才看得到。

活動範圍擴大到古亭河濱公園

此外，「秋OUT音樂節」今年首度將活動範圍從公館商圈、台北自來水園區、公館水岸廣場擴大到古亭河濱公園，重新整裝「心心相印」等廣場設施，水利處河管科科長林劭權指出，配合音樂活動加場秋季限定版花海，綿延的草地搭配浪漫的粉橘色花叢，以及「心心相印」、「白色教堂」等廣場意象，在微涼的秋意中營造浪漫輕鬆的氛圍。

「二○二四秋OUT音樂節」首度擴大到河濱公園舉辦，民眾騎YouBike可抵達。（記者何玉華攝）

「二○二四秋OUT音樂節」即將在28、29日兩天登場。（記者何玉華攝）

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