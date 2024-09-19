台北市議員許家蓓病逝 賴清德哀悼不捨

2024/09/19 05:30

〔記者楊心慧、何玉華、蔡思培、陳政宇／綜合報導〕台北市議員、民進黨團總召許家蓓今年五月確診子宮內膜癌，昨凌晨病逝，享年四十八歲。總統暨民進黨主席賴清德昨在中常會前率全體中常委默哀致意，並說「許家蓓的離世不只是本黨的損失，也是台北市的損失」；台北市議會議長戴錫欽表示，議會將按照相關規定全力協助，另依地方制度法，該選區缺額未達二分之一，不須補選。

松信選區缺額未達一半 不須補選

許家蓓於二○一四年以兩萬一四四四票、第二高票當選松山信義區議員，當時是該選區最年輕的市議員，並於二○一八、二○二二年連任，地方建設及服務案件近萬件，在地方跟議會都頗受好評，昨過世消息傳出，藍綠政治人物都震驚不捨。

市議會民進黨團昨發新聞稿指出，許家蓓罹癌後，全心全意投入治療，抗癌的過程即便辛苦，仍以樂觀態度面對，原規劃康復後投入抗癌公益活動，擔任志工，盼共同推動癌症防治，黨團將協助後續治喪事宜，團隊及家人感謝外界的關心及鼓勵。總召接任人選將於開議後開會討論。

台北市長蔣萬安昨在臉書表達遺憾與不捨，讚她是年輕、有為的好議員；議員詹為元則說，兩人同選區，許家蓓見到他總會親切的關心與問候，走的這麼快令人難過。

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